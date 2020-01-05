 Парламент Іспанії з другої спроби затвердив Санчеса прем′єром | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.01.2020

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Політика й суспільство

Парламент Іспанії з другої спроби затвердив Санчеса прем'єром

Під час другого туру голосування парламент Іспанії затвердив Педро Санчеса прем'єр-міністром країни. Лідер соціалістів отримав перевагу лише в два голоси.

Педро Санчес в іспанському парламенті

Педро Санчес в іспанському парламенті

Парламент Іспанії у вівторок, 7 січня, з другої спроби зміг затвердити кандидатуру лідера соціалістів Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра. За його призначення проголосували 167 депутатів, тоді як проти висловилися 165 народних обранців, повідомляє агенція AFP.

Перед голосуванням Санчес заявив, що наразі не існує альтернативи уряду меншості, сформованому з представників Соціалістичної робітничої партії та лівого альянсу "Подемос".

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Іспанська Соціалістична робітнича партія утворила коаліцію з представниками лівого альянсу "Подемос". Це дозволить соціалістам сформувати уряд після четвертих дострокових виборів за чотири роки. (12.11.2019)

На парламентських виборах в Іспанії, за попередніми даними, перемагають соціалісти чинного прем'єра Педро Санчеса. Однак сформувати більшість їм буде складно, попереджають оглядачі. (10.11.2019)

Під час попереднього голосування 5 січня кандидатуру Санчеса підтримали 166 депутатів. "Проти" проголосували 165 членів парламенту. Однак тоді для затвердження він мав набрати щонайменше 176 голосів з 350. У другому ж турі голосування йому необхідна була проста більшість голосів.

Ще в липні минулого року парламент не зміг повторно призначити Санчеса прем'єр-міністром країни - через це він залишався у статусі виконувача обов'язків глави уряду. 10 листопада у країні відбулись четверті позачергові вибори за останні чотири роки. На них вдруге поспіль перемогли соціалісти. 12 листопада Соціалістична робітнича партія домовилася про створення коаліції з "Подемосом".

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