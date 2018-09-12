Парламент Іспанії дав згоду на перепоховання останків Франко

Парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду та схвалив рішення ексгумувати та перепоховати останки екс-диктатора Франсіско Франко Баамонде, який правив країною з 1939-го до 1975 року. За відповідне рішення у четвер, 13 вересня, проголосували 172 депутати іспанського парламенту, проти висловилися двоє, утрималися - 164 депутати, переважно представники опозиційної консервативної Народної партії та ліберальної партії "Громадяни", повідомляє агентство dpa-

Колишній іспанський диктатор Франко похований у базиліці меморіального комплексу жертв громадянської війни 1936-39 років, розташованій у Долині полеглих, в 52-х кілометрах від Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прийшов до влади у червні цього року та представляє Іспанську соціалістичну робітничу партію (ІСРП), визначив перепоховання останків Франко одним зі своїх пріоритетів.

"Справедливість. Пам'ять. Гідність. Сьогодні Іспанія робить історичний крок, сьогодні наша демократія стала кращою", - написав Санчес у Twitter після голосування у парламенті.

Раніше в уряді Іспанії заявили, що нинішнє місце поховання диктатора у Долині полеглих "служить прославленню диктатури" і "завдає шкоди демократії". Ексгумація тіла Франко, згідно з планами уряду країни, має відбутися до кінця 2018 року. Утім, категорично проти перепоховання виступають члени родини колишнього диктатора та погрожують владі країни міжнародним судом.