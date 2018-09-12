 Парламент Іспанії дав згоду на перепоховання останків Франко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

Парламент Іспанії дав згоду на перепоховання останків Франко

Іспанські депутати підтримали ексгумацію та перепоховання останків диктатора Франко. За планами уряду, перепоховання має відбутися до кінця 2018 року.

Меморіальний комплекс Долина полеглих

Меморіальний комплекс "Долина полеглих"

Парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду та схвалив рішення ексгумувати та перепоховати останки екс-диктатора Франсіско Франко Баамонде, який правив країною з 1939-го до 1975 року. За відповідне рішення у четвер, 13 вересня, проголосували 172 депутати іспанського парламенту, проти висловилися двоє, утрималися - 164 депутати, переважно представники опозиційної консервативної Народної партії та ліберальної партії "Громадяни", повідомляє агентство dpa- 

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В Іспанії уряд ухвалив декрет, що передбачає перепоховання останків диктатора Франсіско Франко. Його поховано в Долині полеглих неподалік Мадрида. Його родина виступає проти цього. (24.08.2018)

Місце поховання Франсіско Франко перетворилося на центр паломництва ультраправих Іспанії. (11.05.2017)

Колишній іспанський диктатор Франко похований у базиліці меморіального комплексу жертв громадянської війни 1936-39 років, розташованій у Долині полеглих, в 52-х кілометрах від Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прийшов до влади у червні цього року та представляє Іспанську соціалістичну робітничу партію (ІСРП), визначив перепоховання останків Франко одним зі своїх пріоритетів.

"Справедливість. Пам'ять. Гідність. Сьогодні Іспанія робить історичний крок, сьогодні наша демократія стала кращою", - написав Санчес у Twitter після голосування у парламенті. 

Раніше в уряді Іспанії заявили, що нинішнє місце поховання диктатора у Долині полеглих "служить прославленню диктатури" і "завдає шкоди демократії". Ексгумація тіла Франко, згідно з планами уряду країни, має відбутися до кінця 2018 року. Утім, категорично проти перепоховання виступають члени родини колишнього диктатора та погрожують владі країни міжнародним судом.

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