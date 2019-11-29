Парламент Іраку прийняв відставку прем'єр-міністра

Парламент Іраку в неділю, 1 грудня, прийняв відставку прем'єр-міністра країни Аділя Абдул-Махді, повідомило іракське державне телебачення. У засіданні парламенту взяли участь 250 з 329 депутатів.

Як заявив спікер Мохаммед аль-Халбусі, законодавчий орган тепер проситиме президента країни назвати відповідно до конституції кандидатуру нового голови уряду.

Нагадаємо, що 29 листопада після тривалих антиурядових протестів і заворушень, що призвели до сотень загиблих, Абдул-Махді повідомив про свій намір подати у відставку. Представник шиїтської більшості в країні очолював уряд Іраку з жовтня 2018 року. Він закликав парламент країни якнайшвидше призначити нового прем'єра, щоб зменшити рівень напруження в країні.

Нагадаємо, що жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стало понад 400 осіб. Акції протесту розпочалися 1 жовтня 2019 року.