Парламент Єгипту схвалив введення військ до Лівії

Єгипет матиме можливість взяти військову участь в громадянській війні в Лівії. Парламент в Каїрі в понеділок, 20 липня, дав зелене світло бойовим операціям за кордоном проти "кримінальних воєнізованих формувань" та "іноземних терористичних груп". Таким чином, єгипетські війська можуть бути направлені "на захід" для захисту національних інтересів.

Раніше канцелярія президента Єгипту оголосила про те, що глава держави Абдель-Фаттах ас-Сісі і президент США Дональд Трамп в телефонній розмові погодилися, що має бути збережено припинення вогню в Лівії.

Анкара вимагає припинити підтримку генерала Хафтара

Пізніше того ж дня Туреччина зажадала "негайно припинити підтримку путчиста" генерала Халіфи Хафтара, який бореться з визнаним міжнародною спільнотою урядом національної єдності в Триполі. За словами турецького міністра оборони Хулусі Акара, Хафтар перешкоджає як встановленню миру, так і територіальній цілісності Лівії.

Санкції за втручання в Лівії

18 липня Німеччина, Франція і Італія оголосили, що готові обговорювати введення санкцій проти зовнішніх сил, що постачають зброю сторонам у громадянській війні в Лівії. За даними глави МЗС ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas), в першу чергу штрафні заходи мають стосуватися компаній і приватних осіб, а вже потім їх можуть запровадити проти окремих країн.

Читайте також: Провал мирної ініціативи: урядові сили у Лівії продовжують наступ

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар намагається захопити Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого цього року сторони домовилися про режим припинення вогню, але потім бойові дії відновилися.

За даними ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. На боці уряду в Тріполі, у свою чергу, виступають Туреччина, Катар та Італія.