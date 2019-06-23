Парламент Чехії не зміг висловити недовіру уряду Бабіша

П'ятьом опозиційним партіям у чеському парламенті не вдалося зібрати необхідної кількості голосів, вби висловити вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Голоси парламентарів розділилися - 85 депутатів підтримали вотум недовіри, ще 85 виступили проти із загальної кількості у 200 членів парламенту. Решта - були відсутні або ж утрималися. Зокрема, серед останніх були представники Комуністичної партії, яка підтримує уряд меншості Бабіша. Голосування у чеському парламенті відбулося вже у ніч на четвер, 27 червня, йому передували 17-годинні дебати, повідомляє агентство dpa.

Звинувачення проти Бабіша та масові протести з вимогою відставки

Нагадаємо, 23 червня на вулицях Праги вийшли сотні тисяч людей з протестами проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Ця акція стала наймасовішою в Чехії з часів Оксамитової революції 1989 року. Демонстранти вимагали негайної відставки прем'єра, якого звинувачують у корупції, а також проведення незалежного розслідування щодо нього.

Бабішу закидають, що у 2007 році його холдинг Agrofert незаконно отримав мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств.

В Єврокомісії вважають, що у випадку Бабіша має місце конфлікт інтересів з огляду на його політичну та бізнесову діяльність. Єврокомісія може змусити компанію Бабіша повернути отримані близько 17,4 мільйона євро. Сам прем'єр відкидає усі звинувачення на свою адресу.

Дивитись відео 01:00 Поділитись "Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38NFo "Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018)