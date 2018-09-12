Парламент Словенії затвердив уряд меншості

Парламент Словенії затвердив лівоцентристський уряд меншості прем'єр-міністра Мар'яна Шареца. Під час голосування у четвер, 13 вересня, 45 словенських парламентарів підтримали сформований Шарецем уряд, проти висловилися 34 депутати у 90-місному законодавчому органі країни.

Мар'ян Шарец був затверджений парламентом прем'єром і отримав мандат на формування уряду 17 серпня. Він запропонував кандидатів на 16 міністерських посад, і після схвалення парламентом новий кабінет склав присягу, інформує агенція dpa. Перед голосуванням Шарец пообіцяв покращити систему охорони здоров'я та зберігати сприятливі умови для ведення бізнесу в країні.

На парламентських виборах у Словенії, що відбулися 3 червня, партія 40-річного колишнього гумориста Шареца LMS - "Список Мар'яна Шареца" - здобула друге місце із близько 12,7 відсотка голосів виборців. Він сформував уряд разом з представниками ще чотирьох лівоцентристських партій. Разом вони мають 43 мандати в 90-місному парламенті.

Переможцем парламентських виборів у Словенії стала опозиційна права Словенська демократична партія (SDS). Очолювана екс-прем'єром Янезом Яншою партія, що під час передвиборчої кампанії відзначилася своєю антимігрантською риторикою, набрала близько 25 відсотків голосів. Однак SDS не вдалося сформувати більшість в парламенті.