 Парламент Словенії затвердив уряд меншості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

Парламент Словенії затвердив уряд меншості

Словенський прем'єр-лівоцентрист Мар'ян Шарец сформував уряд та отримав необхідну кількість голосів у парламенті для його затвердження.

Мар'ян Шарец сформував уряд Словенії

Мар'ян Шарец сформував уряд Словенії

Парламент Словенії затвердив лівоцентристський уряд меншості прем'єр-міністра Мар'яна Шареца. Під час голосування у четвер, 13 вересня, 45 словенських парламентарів підтримали сформований Шарецем уряд, проти висловилися 34 депутати у 90-місному законодавчому органі країни.

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Праві виграли на виборах у Словенії, проте товаришу Віктора Орбана навряд чи буде просто сформувати коаліцію. Його опоненти тим часом готові до об'єднання. (04.06.2018)

Згідно з даними екзит-полів, правоцентристська Словенська демократична партія двічі екс-прем'єра Янеза Янши здобуває 24,4 відсотка голосів. Утім, сформувати правлячу коаліцію їй, можливо, так і не вдатися. (03.06.2018)

Мар'ян Шарец був затверджений парламентом прем'єром і отримав мандат на формування уряду 17 серпня. Він запропонував кандидатів на 16 міністерських посад, і після схвалення парламентом новий кабінет склав присягу, інформує агенція dpa. Перед голосуванням Шарец пообіцяв покращити систему охорони здоров'я та зберігати сприятливі умови для ведення бізнесу в країні.

На парламентських виборах у Словенії, що відбулися 3 червня, партія 40-річного колишнього гумориста Шареца LMS - "Список Мар'яна Шареца" - здобула друге місце із близько 12,7 відсотка голосів виборців. Він сформував уряд разом з представниками ще чотирьох лівоцентристських партій. Разом вони мають 43 мандати в 90-місному парламенті.

Переможцем парламентських виборів у Словенії стала опозиційна права Словенська демократична партія (SDS). Очолювана екс-прем'єром Янезом Яншою партія, що під час передвиборчої кампанії відзначилася своєю антимігрантською риторикою, набрала близько 25 відсотків голосів. Однак SDS не вдалося сформувати більшість в парламенті.

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За прогнозами, найкращі шанси на перемогу має правоцентристська опозиція. Ще один з лідерів перегонів, окрім відставленого прем'єра, - політик-гуморист.

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