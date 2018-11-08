Парламент Сирії визнав геноцидом масові вбивства вірменів у Османській імперії

Парламент Сирії визнав масові вбивства вірменів у Османській імперії під час Першої світової війни геноцидом. Відповідну резолюцію у четвер, 13 лютого, депутати ухвалили одноголосно. У ній вони також розкритикували "всі спроби заперечувати цей злочин та фальсифікувати історичні факти", повідомляє агентство новин dpa з посиланням на сирійську інформагенцію Sana.

Під час Першої світової війни вірменів у Османській імперії систематично переслідували, серед іншого їх відправляли у "марші смерті" в сирійську пустелю. Територія теперішньої Сирії належала тоді до Османської імперії.

Анкара опирається визнанню вбивств вірменів геноцидом

Історики оцінюють, що жертвами переслідувань та масових убивств стали тоді до півтора мільйона вірменів. Туреччина як спадкоємиця Османської імперії визнає загибель під час Першої світової війни від 300 тисяч до 500 тисяч вірменів, однак заперечує, що мав місце геноцид. Також Анкара протестує проти визнання масових убивств вірменів геноцидом парламентами інших держав. Зокрема, такий крок з боку німецького Бундестагу в 2016 році призвів до суттєвого охолодження у відносинах між двома державами.

Теперішнє протистояння між Туреччиною та Сирією

У громадянській війні в Сирії Туреччина підтримує опозиційні до уряду Башара Асада сили, надаючи в том числі військову допомогу. У Дамаску кажуть також про "турецьку агресію", оскільки турецькі військові проводять операції та присутні в цій країні. Останнім часом військове протистояння між Анкарою та Дамаском в провінції Ідліб загострилося. Внаслідок обстрілів з боку сирійської армії загинули кілька турецьких військових. Турецька армія відповіла на обстріли та повідомила про вбивство сирійських військових.

Хоча у Сирії й відбуваються вибори до парламенту, однак законодавчий орган країни вважають керованим та інструментом у руках авторитарного правителя Башара Асада.