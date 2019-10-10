 Парламент Румунії висловив недовіру уряду лише після трьох місяців роботи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2020

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Парламент Румунії висловив недовіру уряду лише після трьох місяців роботи

Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду меншості прем'єр-міністра Людовіка Орбана. Тепер у парламенту є дві спроби і 60 днів, щоб обрати нового прем'єра або погодитися на дострокові вибори.

Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду меншості прем'єра Людовіка Орбана

Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду меншості прем'єра Людовіка Орбана

Парламент Румунії у середу, 5 лютого, висловив вотум недовіри уряду меншості прем'єр-міністра Людовіка Орбана, який пробув на цій посаді лише три місяці. Це голосування ініціювала опозиція, повідомляє агенція новин dpa.

За вотум недовіри проголосував 261 парламентар з 465. Тепер парламент має 60 днів, щоб обрати нового прем'єр-міністра, або оголосити про дострокові вибори. Дата чергових виборів припадає на осінь.

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року парламент Румунії затвердив новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.

Призначення нового уряду відбулося після того, як 10 жовтня, 2019 року парламент Румунії оголосив вотум недовіри соціал-демократичному уряду на чолі з Віорікою Денчіле. Її кабінету закидали, зокрема, некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС. 

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Kasachstan

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Феодальні володіння під Києвом

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

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    Безмежний блиск

    Так виглядали апартаменти українського екс-президента: багато золота, блиску і несмаку. Януковича звинувачують у корупції та панибратстві. Він привласнив собі сотні мільйонів євро. Його сини Віктор та Олександр також зуміли заробити чималі статки завдяки своєму батькові.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Elysee Palast Frankreich

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Монархічна пишність в Парижі

    Чимало пафосу і в оточенні тих, хто працює в президентській резиденції на Сені. Ось, наприклад, вид на письмовий стіл президента Франції. У Парижі представники влади працюють ніби в музеях. Єлисейський палац переповнений історичними творами мистецтва та раритетними меблями. Бетонні стіни - тільки у підвалі, де за товстими сталевими дверима ховається командний центр управління ядерною зброєю.

  • Bildergalerie Protzbauten der Diktatoren

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Оманлива скромність в Багдаді

    Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Grüner Palast Iran

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Katar

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ghana

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Палац в Аккрі

    В цьому розкішному палаці розташована резиденція ганського глави держави. Гана є передовим прикладом стабільності Африки та економічного прогресу. Країна досить добре заробляє на експорті какао і золота. Тим не менш, майже половина з 23 мільйонів населення Гани й досі проживає в бідності. Це пов'язують, зокрема, з корупцією в попередньому уряді країни.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Mexiko

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Вражаюче мистецтво

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Schloss Bellevue Deutschland

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Замок для громадян

    Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.

    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш


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