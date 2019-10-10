Парламент Румунії висловив недовіру уряду лише після трьох місяців роботи

Парламент Румунії у середу, 5 лютого, висловив вотум недовіри уряду меншості прем'єр-міністра Людовіка Орбана, який пробув на цій посаді лише три місяці. Це голосування ініціювала опозиція, повідомляє агенція новин dpa.

За вотум недовіри проголосував 261 парламентар з 465. Тепер парламент має 60 днів, щоб обрати нового прем'єр-міністра, або оголосити про дострокові вибори. Дата чергових виборів припадає на осінь.

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року парламент Румунії затвердив новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.

Призначення нового уряду відбулося після того, як 10 жовтня, 2019 року парламент Румунії оголосив вотум недовіри соціал-демократичному уряду на чолі з Віорікою Денчіле. Її кабінету закидали, зокрема, некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС.