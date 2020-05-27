Парламент Польщі ухвалив закон для проведення президентських виборів

Парламент Польщі уможливив проведення президентських виборів у країні, які у травні не відбулися через карантинні заходи. Нижня палата парламенту - Сейм - на засіданні у вівторок, 2 червня, ухвалила закон, що встановлює правила проведення голосування. Увечері цього ж дня президент країни Анджей Дуда підписав закон, повідомив його речник.

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Закон дозволяє голосування як на виборчих дільницях, так і поштою. Раніше Сенат, верхня палата парламенту, в якій переважає опозиція, ухвалив численні поправки до закону. Однак Сейм, в якому домінують консерватори з партії "Право і справедливість" (ПіС), відхилив більшість із них. Це стосується, зокрема, й пропозиції, щоб нові кандидати в боротьбі за президентське крісло мали щонайменше 10 днів для збору необхідних для реєстрації 100 тисяч підписів громадян, повідомляє агентство новин dpa.

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Ця поправка означала б певне полегшення для опозиційної "Громадянської коаліції", яка після непроведення виборів 10 травня вирішила замінити свого кандидата. Тепер для реєстрації в якості кандидата мера Варшави Рафала Тжасковського опозиція має швидко зібрати необхідні підписи.

Після ухвалення закону спікерка Сейму Ельжбета Вітек найближчими днями повинна призначити дату виборів. У правлячій партії "Право і справедливість" наполягають на проведенні виборів 28 червня. Вітек також належить до цієї партії.

В опитуваннях чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує "Право і справедливості", перед запланованими на травень виборами впевнено випереджав конкурентів.

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Вибори 10 травня не відбулися через запроваджені карантинні заходи. Уряд офіційно не переносив і не скасовував голосування через правову суперечку щодо процедури перенесення.