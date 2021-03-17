Парламент Нідерландів не зміг винести вотум недовіри Рютте

Парламент Нідерландів у четвер, 1 квітня, після бурхливих дискусій та гострої критики не підтримав вотум недовіри виконувачу обов'язків прем'єр-міністра Марку Рютте, бо в опозиції не вистачило для цього голосів. Однак рівень довіри до нього зменшився, пише агенція dpa.

Після перемоги на парламентських виборах його праволіберальної "Народної партії за свободу і демократію" Рютте потрапив у новий скандал. Його опоненти звинуватили Рютте у дезінформації парламенту та намаганні перевести незручного йому політика на іншу посаду.

Раніше перший раунд коаліційних переговорів був несподівано перерваний після оприлюднення 1 квітня конфіденційного документу. У ньому, зокрема, йдеться про заміну посади для критика Рютте Пітера Омцігта. Він відомий у країні тим, що ставить уряду гострі або незручні питання.

До оприлюднення інформації з документу Рютте стверджував, що про цього політика не говорили під час перемовин. Однак після поширення цього документу, який свідчить про протилежне, Рютте заявив у парламенті, що забув про цю ремарку і що ніколи не мав наміру посунути його на іншу позицію.

Пітер Омцігт брав участь поширенні інформації про те, що нідерландська влада роками помилково обвинувачувала тисячі батьків у шахрайстві з виплатами на дітей та, вимагаючи відшкодування, спричинила фінансові труднощі у багатьох родинах. Оприлюднення цих даних спричинило скандал в Нідерландах. У січні уряд Рютте пішов у відставку через ці події. Він оголосив про відставку лише за два місяці до парламентських виборів 17 березня. Марк Рютте вже очолював три коаліційні уряди з 2010 року.