Парламент Молдови відправив у відставку уряд країни

У Кишиневі парламент Республіки Молдова висловив вотум недовіри уряду Майї Санду. Під час голосування у вівторок, 12 листопада, 63 законодавці зі 101 підтримали це рішення, передає інформагенція Reuters.

За недовіру уряду висловились депутати від Партії соціалістів і Демократичної партії. Представники від блоку ACUM голосували проти, а решта - утрималися, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

Лише п'ять місяців тому Санду змогла сформувати непросту коаліцію, вступивши в союз з проросійською Партією соціалістів Республіки Молдова. Одразу після формування урядової коаліції Санду проголосила курс на реформи, акцентуючи увагу на боротьбі з корупцією.

Утім, союзники по коаліції не змогли порозумітися щодо нових правил призначення керівництва генпрокуратури, що призвело до розвалу урядової коаліції.

8 листопада Партія соціалістів Республіки Молдова ініціювала розгляд вотуму недовіри уряду Санду.