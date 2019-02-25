Парламент Молдови відправив у відставку уряд країни

Більшістю голосів законодавці Молдови проголосували за висловлення недовіри уряду Майї Санду. Раніше в урядовій коаліції не змогли домовитися щодо процедури призначення генпрокурора.
У Кишиневі парламент Республіки Молдова висловив вотум недовіри уряду Майї Санду. Під час голосування у вівторок, 12 листопада, 63 законодавці зі 101 підтримали це рішення, передає інформагенція Reuters.
За недовіру уряду висловились депутати від Партії соціалістів і Демократичної партії. Представники від блоку ACUM голосували проти, а решта - утрималися, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".
Лише п'ять місяців тому Санду змогла сформувати непросту коаліцію, вступивши в союз з проросійською Партією соціалістів Республіки Молдова. Одразу після формування урядової коаліції Санду проголосила курс на реформи, акцентуючи увагу на боротьбі з корупцією.
Утім, союзники по коаліції не змогли порозумітися щодо нових правил призначення керівництва генпрокуратури, що призвело до розвалу урядової коаліції.
8 листопада Партія соціалістів Республіки Молдова ініціювала розгляд вотуму недовіри уряду Санду.
Після того як парламент Молдови затвердив новий уряд, Демократична партія перейшла в опозицію. Прихильники партії розблокували будівлі державних установ. (14.06.2019)
Глава нового коаліційного уряду Молдови Майя Санду побувала в Берліні з першим офіційним візитом. На зустрічі з політиками і журналістами вона відповіла й на гострі запитання. (18.07.2019)