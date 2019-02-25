 Парламент Молдови відправив у відставку уряд країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

Парламент Молдови відправив у відставку уряд країни

Більшістю голосів законодавці Молдови проголосували за висловлення недовіри уряду Майї Санду. Раніше в урядовій коаліції не змогли домовитися щодо процедури призначення генпрокурора.

Майя Санду

Майя Санду змогла сформувати уряд лише п'ять місяців тому

У Кишиневі парламент Республіки Молдова висловив вотум недовіри уряду Майї Санду. Під час голосування у вівторок, 12 листопада, 63 законодавці зі 101 підтримали це рішення, передає інформагенція Reuters.

За недовіру уряду висловились депутати від Партії соціалістів і Демократичної партії. Представники від блоку ACUM голосували проти, а решта - утрималися, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

Лише п'ять місяців тому Санду змогла сформувати непросту коаліцію, вступивши в союз з проросійською Партією соціалістів Республіки Молдова. Одразу після формування урядової коаліції Санду проголосила курс на реформи, акцентуючи увагу на боротьбі з корупцією.

Утім, союзники по коаліції не змогли порозумітися щодо нових правил призначення керівництва генпрокуратури, що призвело до розвалу урядової коаліції.

8 листопада Партія соціалістів Республіки Молдова ініціювала розгляд вотуму недовіри уряду Санду.

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