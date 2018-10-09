 Парламент Македонії запустив процедуру зміни назви країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Парламент Македонії запустив процедуру зміни назви країни

Рішення парламенту Македонії відкриває шлях для внесення змін до конституції. Врегулювання тривалої суперечки з Грецією щодо назви країни уможливить Македонії вступ до ЄС та НАТО.

Парламент Македонії проголосував за початок процедури зміни назви країни (фото з архіву)

Парламент Македонії проголосував за початок процедури зміни назви країни (фото з архіву)

Парламент Македонії двома третинами голосів схвалив початок процедури перейменування країни на Республіка Північна Македонії. За відповідне рішення увечері  в п'ятницю, 19 жовтня, проголосували мінімально необхідні 80 зі 120-ти депутатів парламенту. Ухвалене рішення відкриває шлях для внесення змін до конституції країни. Парламентарі у підсумку повинні будуть ще затвердити двома третинами запропоновані зміни.

Прем'єр-міністр країни Зоран Заєв, який був ініціатором змін, подякував парламентарям, передусім кільком представникам опозиційної націоналістичної партії, які "поставили інтереси держави над своїми власними", цитує агентство AFP. Уряд у парламенті може спиратися лише на 71 голос, а тому йому необхідна була підтримка частини опозиції, яка раніше категорично відкидала зміну назви. Аби заручитися її підтримкою, прем'єр Заєв навіть запропонував опозиції значні поступки. На референдумі 30 вересня, який не мав зобов'язувального характеру, македонці підтримали зміну назви країни, утім активність виборців становила лише 35 відсотків. 

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Привітали рішення парламенту і в Афінах. Речник грецького уряду назвав його "першим великим кроком до набуття чинності історичною угодою". Парламент Греції теж повинен буде схвалити угоду - після завершення процедури в Македонії. Очікується, що знайти необхідну більшість в Афінах теж буде непросто.

Нагадаємо, що після розпаду Югославії Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія, незважаючи на те, що в конституції країни назву країни було зазначено як Республіка Македонія. Проти такої назви виступала Греція, один з північних регіонів якої також називається Македонією. Позиція Греції протягом багатьох років перешкоджала інтеграції Македонії до НАТО і Євросоюзу.

12 червня очільники урядів Греції та Македонії врешті домовилися щодо нової назви балканської країни. У підписаній Заєвим і прем'єром Греції Алексісом Ципрасом угоді було визначено, що Колишня Югославська Республіка Македонія називатиметься в майбутньому Республіка Північна Македонія. 

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