Парламент Кіпру посилив умови видачі "золотих" паспортів

Парламент Кіпру схвалив закон, який робить більш жорсткими умови надання громадянства або дозволу на проживання в обмін на інвестиції (так звані "золоті" візи і паспорти). Про це повідомило в п'ятницю, 1 лютого, видання Cyprus Times.

За ухвалення закону проголосували 29 депутатів, ще 17 парламентаріїв висловились проти. Владі країни необхідно виробити умови надання кіпрського громадянства до 31 січня 2020 року, коли закон, як очікується, набере чинності.

23 січня Єврокомісія вперше оприлюднила доповідь про надання громадянства і дозволів на проживання в країнах ЄС в обмін на інвестиції. У Брюсселі побоюються, що так звані "золоті" візи не тільки створюють проблеми з безпекою для Європи, але також призводять до відмивання коштів, корупції та сприяють ухиленню від сплати податків.

При цьому в Болгарії, на Мальті та Кіпрі діють правила, "які менш суворі, ніж стандартні норми прийняття громадянства" в Європі, відзначають в Єврокомісії. Ці правила не передбачають ні "фізичного проживання" суб'єкта на території цих країн, ні будь-яких постійних зобов'язань перед відповідними державами.

Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали щонайменше два мільйони євро в нерухомість, або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові.

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