Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства, увів посаду прем'єра

Національна асамблея народної влади Куби на засіданні в суботу, 13 липня, одностайно проголосувала за зміни до виборчого законодавства країни. Вони передбачають скорочення кількості парламентарів з 605 до 474 осіб, які зможуть перебувати на посаді не більше двох термінів тривалістю 5 років. Також зменшено кількість членів уряду Куби - Державної ради - з 31 до 21 особи. Ці зміни набудуть чинності лише в 2024 році після закінчення терміну повноважень нинішніх членів парламенту, повідомляє агенція новин AFP.

Крім того, у країні відновлюють посаду прем'єр-міністра, яку скасували в 1976 році. Водночас однопартійна система залишається. Також Національна асамблея обиратиме президента й віце-президента. На Кубі главою держави на даний момент є голова Державної ради. За словами спікера Національної асамблеї, президента оберуть у жовтні поточного року, а прем'єра призначать у грудні.

Нагадаємо, у 2018 році парламент Куби проголосував за кандидатуру Мігеля Діаса-Канеля на посаду голови Державної ради. Він був єдиним претендентом. Крім того Мігель Діас-Канель став першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка походить не з родини Кастро.

У лютому 2019 року кубинці на референдумі підтримали зміни до Конституції. У них запроваджується поняття приватної власності, а іноземні інвестиції визнані важливим фактором економічного зростання. Однак Комуністична партія залишається єдиною законною політичною силою у країні.