 Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства, увів посаду прем′єра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства, увів посаду прем'єра

Парламент Куби одностайно підтримав зміни виборчого законодавства, які передбачають скорочення кількості парламентарів. Також у країні вводиться посада прем'єр-міністра, яку скасували в 1976 році.

Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства і ввів посаду прем'єра

Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства і ввів посаду прем'єра

Національна асамблея народної влади Куби на засіданні в суботу, 13 липня, одностайно проголосувала за зміни до виборчого законодавства країни. Вони передбачають скорочення кількості парламентарів з 605 до 474 осіб, які зможуть перебувати на посаді не більше двох термінів тривалістю 5 років. Також зменшено кількість членів уряду Куби - Державної ради - з 31 до 21 особи. Ці зміни набудуть чинності лише в 2024 році після закінчення терміну повноважень нинішніх членів парламенту, повідомляє агенція новин AFP.

DW.COM

Проект нової конституції Куби зберігає пріоритет державної форми власності, але закріплює визнання вільного ринку. Також планується заборонити дискримінацію за статевою ознакою. (15.07.2018)

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро. (19.04.2018)

Крім того, у країні відновлюють посаду прем'єр-міністра, яку скасували в 1976 році. Водночас однопартійна система залишається. Також Національна асамблея обиратиме президента й віце-президента. На Кубі главою держави на даний момент є голова Державної ради. За словами спікера Національної асамблеї, президента оберуть у жовтні поточного року, а прем'єра призначать у грудні.

Нагадаємо, у 2018 році парламент Куби проголосував за кандидатуру Мігеля Діаса-Канеля на посаду голови Державної ради. Він був єдиним претендентом. Крім того Мігель Діас-Канель став першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка походить не з родини Кастро.

У лютому 2019 року кубинці на референдумі підтримали зміни до Конституції. У них запроваджується поняття приватної власності, а іноземні інвестиції визнані важливим фактором економічного зростання. Однак Комуністична партія залишається єдиною законною політичною силою у країні. 

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