Парламент Куби схвалив проект нової конституції

Національна асамблея Куби в неділю, 22 липня, одноголосно схвалила проект нової конституції країни. Глава держави Мігель Діас-Канель після закінчення голосування заявив, що конституційна реформа "посилить згуртованість кубинців навколо революції".

Проект нової конституції Куби, що містить 224 статті, вже не ставить за мету побудову комуністичного суспільства, але зберігає соціалістичний характер державного ладу. Документ легалізує приватну власність і відкриває шлях до легалізації одностатевих шлюбів. Надалі влада в країні буде розділена між главою держави і главою уряду. З цією метою на Кубі знову запроваджується посада прем'єр-міністра. Основною політичною силою в країні все одного залишиться Комуністична партія. У результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона дискримінації за статевою і етнічною ознаками.

Комуністична партія вже схвалила проект нової конституції, яка замінить основний закон, прийнятий в 1976 році. З 13 серпня - дня народження покійного лідера кубинської революції Фіделя Кастро - і до 15 жовтня цей документ винесуть на всенародне обговорення.

Мігель Діас-Канель закликав співгромадян активно і свідомо обговорити проект нової конституції, який, за його словами, відображає "сьогоднішній день і майбутнє вітчизни". "Після обговорення і голосування кубинці будуть більш об'єднані в захисті революції", - заявив він, а також наголосив, що кожен громадянин може вільно висловлювати свою думку.