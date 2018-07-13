Парламент Куби схвалив проект нової конституції

Національна асамблея Куби в неділю, 22 липня, одноголосно схвалила проект нової конституції країни. Глава держави Мігель Діас-Канель після закінчення голосування заявив, що конституційна реформа "посилить згуртованість кубинців навколо революції".
Проект нової конституції Куби, що містить 224 статті, вже не ставить за мету побудову комуністичного суспільства, але зберігає соціалістичний характер державного ладу. Документ легалізує приватну власність і відкриває шлях до легалізації одностатевих шлюбів. Надалі влада в країні буде розділена між главою держави і главою уряду. З цією метою на Кубі знову запроваджується посада прем'єр-міністра. Основною політичною силою в країні все одного залишиться Комуністична партія. У результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона дискримінації за статевою і етнічною ознаками.
Комуністична партія вже схвалила проект нової конституції, яка замінить основний закон, прийнятий в 1976 році. З 13 серпня - дня народження покійного лідера кубинської революції Фіделя Кастро - і до 15 жовтня цей документ винесуть на всенародне обговорення.
Мігель Діас-Канель закликав співгромадян активно і свідомо обговорити проект нової конституції, який, за його словами, відображає "сьогоднішній день і майбутнє вітчизни". "Після обговорення і голосування кубинці будуть більш об'єднані в захисті революції", - заявив він, а також наголосив, що кожен громадянин може вільно висловлювати свою думку.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Майстер самореклами
Інтелектуал Кастро одним з перших усвідомив важливість піару у революційній боротьбі. Репортажі з кубинських таборів повстанців забезпечили "барбудос" світову славу.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
"Барбудос"
Саме Кастро став автором міфу про групу героїчних "барбудос", які не мали жодних шансів на перемогу, однак в результаті переграли регулярну армію та захопили владу. Перші роки його правління - роки ейфорії та масових репресій.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Кращий друг СРСР
Вважається, що Кастро до останнього зволікав з оголошенням Кубою "соціалістичного курсу". Однак після зближення з СРСР Кастро залишався йому вірним до останнього. Москва ж отримала найбільш харизматичного союзника.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Острів Тельмана
Відносини Кастро з НДР ще чекають на свого літописця. У 1972 році Кастро прибув до Східного Берліна з подарунком: він назвав один з кубинських островів на честь німецького комуніста Ернста Тельмана. Після возз'єднання Німеччини шириличь чутки, що Кастро подарував цей острів НДР, що означає, ніби на Карибах є частинка Німеччини. На жаль, це все чутки.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Два герої
Юрій Гагарін (л) та Фідель Кастро - дві ікони соціалізму обмінюються головними уборами в Гавані у 1976 році. Це ще й символ "медового місяця" у відносинах між Кубою та СРСР та увічнювання цих чоловіків у статусі національних героїв.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Поп-зірка
Німецькі туристи, які відвідують Кубу, до цих пір зустрічають там багато людей, які навчались у НДР, а тому вітають їх гарною німецькою мовою. А сам Кастро у НДР був як справжня поп-зірка.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Блискучий оратор
Кастро був блискучим оратором, його багатогодинні промови зачаровували. За однією з легенд, Фіделя внесли до "Книги рекордів Гіннеса" за два досягнення: він пережив 638 невдалих замахів та висловив найдовшу в історії політичну промову, що тривала 27 годин.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Вічний Кастро
У 1990-ті здавалось, що Фідель був і буде завжди. Він пережив крах Радянського Союзу та більшість своїх політичних друзів і супротивників. Німецький канцлер Ґергард Шредер пішов у відставку в 2005 році. Фідель Кастро - лише у 2008-му.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Двоє патріархів
У 2015 році Фідель чи не востаннє з'явився на фото у ЗМІ. Кастро зустрівся з Папою Римським Франциском, який відвідав Кубу. Агенції повідомили, що зустріч відбулась в "дуже сердечній обстановці".
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Дякуємо, Фіделе
Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.
Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук