 Парламент Венесуели не визнає другий термін Ніколаса Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2019

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Новини

Парламент Венесуели не визнає другий термін Ніколаса Мадуро

Національна асамблея Венесуели визнала нелегітимним другий термін президентства Ніколаса Мадуро. Голова парламенту закликав військових допомогти відновити демократію у державі.

Ніколас Мадуро планує 10 січня скласти присягу президента Венесуели

Ніколас Мадуро

Контрольований опозицією парламент Венесуели визнав нелегітимним другий термін президентства Ніколаса Мадуро, який має розпочатися 10 січня. Таку заяву зробив новообраний голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на першій цього року сесії парламенту в суботу, 5 січня.

"Ми підтверджуємо нелегітимність Ніколаса Мадуро", - цитує Гуайдо інформагенція AFP. Голова парламенту додав, що 10 січня Мадуро має намір "узурпувати владу". Він назвав Національну асамблею єдиним легітимним представницьким органом влади в державі.

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Венесуельці масово тікають із країни. До кінця наступного року кількість біженців може зрости ще на два мільйони, досягнувши позначки 5,4 мільйона осіб, застерігають в ООН та Міжнародній організації з міграції. (14.12.2018)

Вже найближчими днями Вашингтон оголосить "низку дій" проти керівництва Венесуели, пообіцяв держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео. Про що саме йдеться, він не уточнив. (22.09.2018)

Гуайдо закликав венесуельських військових підтримати зусилля Національної асамблеї для "відновлення демократії" в країні. Він зазначив, що країна переживає "темний, але тимчасовий" період історії та пообіцяв, що парламент створить тимчасовий орган влади для відновлення конституційного ладу. Гуайдо не повідомив деталей.

Лояльні до Мадуро депутати не були присутні на засіданні парламенту. Натомість на знак солідарності туди прибули 20 дипломатів зі США, Канади, Японії, Італії й Німеччини.

Учасники Групи Ліми (12 країн) не визнають законним переобрання Ніколаса Мадуро на новий президентський термін і закликають його не вступати на посаду глави держави.

Соціаліст Мадуро планує удруге скласти президентську присягу 10 січня й очолити Венесуелу до 2025 року. Президентські вибори у Венесуелі відбулися 20 травня 2018 року. За їхніми підсумками ЦВК оголосила про перемогу чинного президента, який набрав близько 70 відсотків голосів виборців. Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.

Венесуела переживає глибоку економічну кризу. У країні бракує харчів і ліків. Мільйони венесуельців змушені тікати в сусідні країни.

Сам Мадуро пояснює економічні негаразди економічною війною США проти його уряду з метою його повалення. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію й неспроможність проводити ефективну валютну політику.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


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Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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