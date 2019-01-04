Парламент Венесуели не визнає другий термін Ніколаса Мадуро

Контрольований опозицією парламент Венесуели визнав нелегітимним другий термін президентства Ніколаса Мадуро, який має розпочатися 10 січня. Таку заяву зробив новообраний голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на першій цього року сесії парламенту в суботу, 5 січня.

"Ми підтверджуємо нелегітимність Ніколаса Мадуро", - цитує Гуайдо інформагенція AFP. Голова парламенту додав, що 10 січня Мадуро має намір "узурпувати владу". Він назвав Національну асамблею єдиним легітимним представницьким органом влади в державі.

Гуайдо закликав венесуельських військових підтримати зусилля Національної асамблеї для "відновлення демократії" в країні. Він зазначив, що країна переживає "темний, але тимчасовий" період історії та пообіцяв, що парламент створить тимчасовий орган влади для відновлення конституційного ладу. Гуайдо не повідомив деталей.

Лояльні до Мадуро депутати не були присутні на засіданні парламенту. Натомість на знак солідарності туди прибули 20 дипломатів зі США, Канади, Японії, Італії й Німеччини.

Учасники Групи Ліми (12 країн) не визнають законним переобрання Ніколаса Мадуро на новий президентський термін і закликають його не вступати на посаду глави держави.

Соціаліст Мадуро планує удруге скласти президентську присягу 10 січня й очолити Венесуелу до 2025 року. Президентські вибори у Венесуелі відбулися 20 травня 2018 року. За їхніми підсумками ЦВК оголосила про перемогу чинного президента, який набрав близько 70 відсотків голосів виборців. Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.

Венесуела переживає глибоку економічну кризу. У країні бракує харчів і ліків. Мільйони венесуельців змушені тікати в сусідні країни.

Сам Мадуро пояснює економічні негаразди економічною війною США проти його уряду з метою його повалення. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію й неспроможність проводити ефективну валютну політику.