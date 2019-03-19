 Парламент Великобританії голосуватиме за альтернативи Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

Парламент Великобританії голосуватиме за альтернативи Brexit

Палата громад проведе голосування щодо визначення власного шляху виходу країни з Євросоюзу. У відставку подали три члени уряду, незгодні з політикою Терези Мей.

Британський парламент голосуватиме щодо власних варіантів Brexit

Британський парламент голосуватиме щодо власних варіантів Brexit

Британський парламент визначить власний шлях розв'язання кризи навколо виходу країни з Євросоюзу. Пізно ввечері в понеділок, 25 березня, 329 депутатів Палати громад підтримали ініціативу провести голосування щодо альтернатив Brexit. Проти цього виступили 302 парламентарія. Голосування щодо рішення, яке не матиме зобов'язального характеру для уряду країни відбудеться 27 березня.

Серед пропозицій, за які буде голосувати парламент, розглядається повна відмова від Brexit, проведення повторного референдуму щодо подальшої долі країни, підтримка угоди уряду з ЄС. Також будуть розглядатися варіанти "жорсткого" виходу, а також угода "Norway plus", яка дозволить Великобританії залишитися в єдиному ринку з ЄС. 

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін привітав депутатів із посиленням контролю над виходом країни з ЄС та назвав підхід уряду до Brexit "повною невдачею".

Британський уряд розкритикував намір парламенту провести голосування щодо альтернативних варіантів Brexit. Він попередив, що "будь-які розглянуті варіанти повинні бути результативними в переговорах з ЄС". Міністерство з питань виходу країни з Євросоюзу назвало цей крок "небезпечним прецедентом", що порушує баланс "між нашими демократичними інститутами".

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Представник Європарламенту на переговорах щодо Brexit Гі Верхофстадт заявив, що голосування британського парламенту стало можливістю побудувати міжпартійну співпрацю, що призведе до посилення політичних переговорів і більш тісних відносин у майбутньому".

Після голосування в Палаті громад три члени британського уряду подали у відставку. Заступник міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великобританії Річард Харрінгтон оголосив в Twitter, що йде зі своєї посади, звинувативши уряд в тому, що він грає в рулетку з долею населення. Крім нього, у відставку пішли заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і парламентський заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн.

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