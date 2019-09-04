 Парламент Великобританії відхилив ідею Джонсона провести вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Парламент Великобританії відхилив ідею Джонсона провести вибори

Пропозиція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори не отримала достатньої підтримки в Палаті громад.

Борис Джонсон

Цього разу Борис Джонсон знову не отримав достатньої підтримка парламентарів

Палата громад Великобританії ввечері в середу, 4 вересня, відхилила пропозицію прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона провести 15 жовтня дострокові вибори. Під час голосування висунену Джонсоном ініціативу підтримали 298 законодавців, а 56 членів нижньої палати парламенту проголосували проти. Для схвалення ініціативи було потрібно не менше 434 голоси - дві третини від складу парламенту.

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Британський прем'єр чимдуж намагається обійти параламент. Він прагне "жорсткого" Brexit і не зупиняється перед брехнею. Однак його опоненти згрупувалися для удару у відповідь, пише Барбара Везель. (04.09.2019)

Представник консерваторів Філліп Лі перейшов до лав Ліберал-демократичної партії, через що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад. (03.09.2019)

Якщо британський уряд не зможе укласти угоду з Брюсселем, то вихід Великобританії з Євросоюзу буде перенесений на 31 січня 2020 року. Борис Джонсон поставив на голосування проведення дострокових виборів. (04.09.2019)

Якщо британський парламент заблокує Brexit без угоди з Євросоюзом, то 15 жовтня мають відбутися дострокові вибори, наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон. (04.09.2019)

247 парламентарів, які входить до складу опозиційної до уряду Джонсона Лейбористської партії, утриматися від голосування. Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що не збирається голосувати за проведення дострокових виборів до парламенту. На тлі цього глава опозиції наголосив, що законодавцям слід "раз і назавжди" зробити неможливим вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit - без відповідної угоди, передає dpa.

Як повідомлялося, Джонсон виніс на голосування проведення в жовтні позачергових парламентських виборів після того, як нижня палата британського парламенту ухвалила рішення перенести дату виходу Великобританії зі складу ЄС на 31 січня 2020 року в разі відсутності угоди.

Пропонуючи провести позачергові вибори, глава уряду заявив, що тепер народ має вирішити, кому саме їхати до Брюсселя домовлятися щодо Brexit - йому чи лідеру опозиції.

  • Усупереч власним очікуванням

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    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

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    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

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  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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Якщо британський уряд не зможе укласти угоду з Брюсселем, то вихід Великобританії з Євросоюзу буде перенесений на 31 січня 2020 року. Борис Джонсон поставив на голосування проведення дострокових виборів.

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