Парламент Великобританії відхилив ідею Джонсона провести вибори

Палата громад Великобританії ввечері в середу, 4 вересня, відхилила пропозицію прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона провести 15 жовтня дострокові вибори. Під час голосування висунену Джонсоном ініціативу підтримали 298 законодавців, а 56 членів нижньої палати парламенту проголосували проти. Для схвалення ініціативи було потрібно не менше 434 голоси - дві третини від складу парламенту.

247 парламентарів, які входить до складу опозиційної до уряду Джонсона Лейбористської партії, утриматися від голосування. Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що не збирається голосувати за проведення дострокових виборів до парламенту. На тлі цього глава опозиції наголосив, що законодавцям слід "раз і назавжди" зробити неможливим вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit - без відповідної угоди, передає dpa.

Як повідомлялося, Джонсон виніс на голосування проведення в жовтні позачергових парламентських виборів після того, як нижня палата британського парламенту ухвалила рішення перенести дату виходу Великобританії зі складу ЄС на 31 січня 2020 року в разі відсутності угоди.

Пропонуючи провести позачергові вибори, глава уряду заявив, що тепер народ має вирішити, кому саме їхати до Брюсселя домовлятися щодо Brexit - йому чи лідеру опозиції.