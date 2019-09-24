Парламент Великобританії відновив роботу

Парламент Великобританії у середу, 25 вересня, відновив роботу після того, як напередодні Верховний суд країни визнав незаконним рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо призупинення дії законодавчого органу. Робота нижньої палати парламенту розпочалася близько 11:30 за місцевим часом на запрошення спікера Джона Беркова. Верхня палата парламенту має зібратися після обіду, повідомляє агенція AFP.

Борис Джонсон у зв'язку з судовим рішенням дочасно повернувся з Нью-Йорка, де брав участь у Генасамблеї ООН. По обіді він планує виступити перед парламентарями та ще раз висловитися щодо рішення суду.

Нагадаємо, напередодні, 24 вересня, Верховний суд Великобританії постановив, що прем'єр-міністр вчинив незаконно, коли запропонував королеві Великобританії Єлизаветі II тимчасово призупинити роботу парламенту. У постанові суду наголошувалося, що британські парламентарі мають право зібратися якнайшвидше.

У перших коментарях Джонсон заявив, що категорично не згоден з рішенням суду, однак уряд його поважатиме. При цьому очільник уряду не виключив, що спробує ще раз призупинити роботу парламенту. Пізніше в офісі британського прем'єра заявили, що Джонсон на тлі рішення Верховного суду не збирається подавати у відставку.

Нагадаємо, що парламент призупинив діяльність після дебатів 9 вересня і мав відновити її не раніше 14 жовтня - за два тижні до запланованої дати виходу країни зі складу Європейського Союзу - 31 жовтня. Багато британських парламентарів закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Джон Берков називав ініціативу Джонсона "конституційним блюзнірством". 4 вересня британський парламент проголосував за перенесення Brexit у разі відсутності угоди з Брюсселем.