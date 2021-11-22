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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "паркування".
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Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?
Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Попри обіцянки КМДА її запуск затримується. Експерти закидають мерії відсутність стратегії.
Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням правил дорожнього руху. Евакуатори щоденно працюють в центрі та спальних районах. Водії наполягають: парковок на всіх не вистачає. Та чи дійсно проблема лише в нестачі місць? І чи варто очікувати появи нових паркінгів?
Заборонити рух вантажівок у Києві, підняти вартість парковок і штрафи за порушення правил паркування, евакуювати по 500 машин на добу. Радник мера Києва Максим Бахматов розповів DW, як покращуватиме трафік у столиці.
Київ увійшов у топ п'ятнадцять міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах?