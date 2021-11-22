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Паркування

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "паркування".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо

Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо 22.11.2021

Кількість авто на вулицях Києва вдвічі перевищує можливості транспортної інфраструктури міста. Про те, що може врятувати Київ від колапсу, в інтерв'ю DW розповів транспортний планувальник Дмитро Беспалов.
Чи платять німці за парковку під хатою (відео)

Чи платять німці за парковку під хатою (відео) 03.11.2021

У Києві запровадили плату за парковку на деяких вулицях спальних районів - щонайменше 5 гривень за годину. А як це працює у Німеччині? Хто може залишати автівку під житловими будинками?

Чи платять німці за парковку в житлових районах (29.10.2021) 29.10.2021

У Києві запровадили плату за парковку авто на деяких вулицях спальних районів. Водночас системи вигіднішого паркування для місцевих жителів немає. В нагоді міг би стати досвід Німеччини. Дивіться, як паркуються німці!
У Києві вдосконалюють систему паркування: чого чекати автомобілістам

У Києві вдосконалюють систему паркування: чого чекати автомобілістам 13.08.2021

У Києві взялися за вдосконалення системи паркування. Платних паркувальних майданчиків побільшало, тарифи зросли. Також міська влада планує відновити плату за паркування у спальних мікрорайонах.
Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео)

Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео) 04.05.2021

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?

Паркування в Києві: експерименти мерії без стратегії? (04.05.2021) 04.05.2021

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Попри обіцянки КМДА її запуск затримується. Експерти закидають мерії відсутність стратегії.

Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео)

Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео) 28.01.2020

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням ПДР. Евакуатори працюють в центрі та спальних районах. Водії скаржаться, що парковок на всіх не вистачає. Проблема лише в нестачі місць?

Паркування з порушенням ПДР: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги - як вирішити проблему? (28.01.2020)

Паркування з порушенням ПДР: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги - як вирішити проблему? (28.01.2020) 28.01.2020

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням правил дорожнього руху. Евакуатори щоденно працюють в центрі та спальних районах. Водії наполягають: парковок на всіх не вистачає. Та чи дійсно проблема лише в нестачі місць? І чи варто очікувати появи нових паркінгів?

Радник Кличка Максим Бахматов: Будемо евакуювати по 500 авто на добу (21.11.2019) 21.11.2019

Заборонити рух вантажівок у Києві, підняти вартість парковок і штрафи за порушення правил паркування, евакуювати по 500 машин на добу. Радник мера Києва Максим Бахматов розповів DW, як покращуватиме трафік у столиці.

Затори у Києві: хто винен і що робити (відео)

Затори у Києві: хто винен і що робити (відео) 19.11.2019

Київ увійшов у топ 15 міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах?

Рекордні затори: як Київ (без)успішно бореться з автомобільним трафіком (19.11.2019) 19.11.2019

Київ увійшов у топ п'ятнадцять міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах?

Електромобілі: секрет світового лідерства Норвегії (09.07.2019) 09.07.2019

Продажі електромобілів у Норвегії цьогоріч перевищили продажі бензинових і дизельних автомобілів. Електрокари - це добре для природи, але погано для надходжень у бюджет. Ось норвезький рецепт електромобільності.

У Норвегії вперше продали більше елетромобілів, ніж інших машин (02.04.2019) 02.04.2019

Уперше продажі електромобілів у Норвегії перевищили продажі бензинових і дизельних автомобілів. Понад 58% проданих у березні нових автівок - електрокари. Завдяки чому вони такі популярні?
Повернення евакуаторів у Києві. Чи наведе примусова евакуація лад із парковкою

Повернення евакуаторів у Києві. Чи наведе примусова евакуація лад із парковкою 14.02.2019

Комунальники в Києві разом із поліцією почали евакуйовувати машини порушників. Але експерти не очікують, що це швидко виправить ситуацію в місті.
Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео)

Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео) 05.11.2018

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст давно б звільнили від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?

Реформа паркування: чому закон досі не запрацював? (05.11.2018) 05.11.2018

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст уже очистили б від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?
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