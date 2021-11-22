Паркування з порушенням ПДР: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги - як вирішити проблему? (28.01.2020)

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням правил дорожнього руху. Евакуатори щоденно працюють в центрі та спальних районах. Водії наполягають: парковок на всіх не вистачає. Та чи дійсно проблема лише в нестачі місць? І чи варто очікувати появи нових паркінгів?