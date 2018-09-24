Паркування в Україні: чому оновлені правила не запрацюють одразу

З четверга, 27 вересня, в Україні набув чинності закон під номером 2262, що мав на меті реформувати хаотичну сферу паркування. Головними його нововведеннями є запровадження фото- та відеофіксації порушень, чіткий перелік підстав для евакуації авто порушників, запровадження інституту інспекторів з паркування та покладання відповідальності не лише на водіїв, але й на власників авто. Одночасно міста отримають можливість за власним бажанням створити автоматизовані системи контролю оплати парковки.

У столичному комунальному підприємстві "Київтранспарксервіс" вже заявили, що у місті з цього ж дня з'являться муніципальні інспектори. Згідно з повідомленням підприємства, у інспекторів з паркування буде можливість складати протоколи порушень і евакуювати машини, які припаркували на перехрестях, велодоріжках, на місцях для людей з інвалідністю, у зонах руху громадського транспорту і пішоходів. Зазначається також, що, якщо евакуаторів забракне, київська влада залучить додаткові сили на умовах аутсорсингу.

У соціальних мережах користувачі почали поширювати фотографії неправильно припаркованих авто, які забирали евакуатори біло одного з столичних торговельно-розважальних центрів. При цьому коментатори пов'язували це із набуттям новим законом чинності та початком роботи "нових правил" паркування.

Бюрократичне гальмо

Щоправда, опитані DW експерти попереджають - очікувати, що вже цієї осені у сфері паркування почнуть жорстко наводити порядок, не варто. А усе через те, що шести місяців, які було відведено на підготовку до запровадження нових норм, виявилося замало, аби ухвалити всі необхідні нормативні акти та сертифікувати прилади інспекторів із фіксації порушень. Так, за словами консультанта апарату Верховної Ради та одного із співавторів згаданого закону 2262 Павла Фролова, йдеться про понад 20 документів, частину яких уряд мав підготувати абсолютно з нуля, а частину яких - відповідним чином змінити.

За словами експерта, така велика кількість паперової роботи пов'язана із тим, що новий закон прописаний так, аби максимально захистити права водіїв та власників авто. Для цього, наприклад, має бути створений реєстр адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху. "Притягнення власника авто до відповідальності є неможливим без створення цього реєстру", - зазначає Фролов і додає, що ще однією бюрократичною заковикою залишається необхідність ухвалити порядок внесення відомостей у реєстр транспортних засобів.

До того ж, Верховна Рада вирішила, що прилади, якими будуть фіксуватися порушення правил паркування, мають бути сертифікованими, хоча самих правил їхньої сертифікації досі не розроблено. "Жоден штраф зараз не буде законним, якщо не буде використано сертифікований вимірювальний прилад", - розповідає представник громадської організації, яка підтримує розвиток органів правопорядку, LEAD office Тарас Гук. Він упевнений, що уряд, який має виключне право затверджувати технічні регламенти, мав достатньо часу, аби це зробити, адже міністерство внутрішніх справ оприлюднило розроблений проект такого регламенту ще у лютому.

Поки без принципових змін

За цих умов можливості інспекторів з паркування будуть досить обмеженими, попереджає Фролов, адже без механізму фотофіксації вони зможуть штрафувати лише за несплату паркування і лише за особистої присутності водіїв-порушників. Тому поспішати із набором повного штату інспекторів експерт місцевій владі поки що не радить. За словами Гука, у більшості міст міські голови й справді просто вичікують, поки з'явиться належна нормативно-правова база, перш ніж витрачати бюджетні кошти на нових працівників та техніку. У підсумку таке відставання у впровадженні закону призведе до того, що найближчим часом ситуація на вулицях українських міст принципово не зміниться, попереджає Гук.

Оглядачі загалом схвально оцінюють новий закон та впевнені, що, попри зволікання, вже незабаром він почне поступово запроваджуватися повною мірою, суттєво зменшуючи мотивацію водіїв залишати авто, нехтуючи правилами дорожнього руху. Але, за оцінками Фролова, перші "листи щастя" за порушення правил паркування зможуть почати надходити порушникам не раніше наступного року. "Зрозуміло, що активісти хочуть, аби все запрацювало швидше, але українська бюрократія об'єктивно працює повільно", - зазначає експерт.

Щоправда, додає Гук, частина норм все ж почне застосовуватися вже зараз. Зокрема це стосується нових можливостей для поліції щодо евакуації авто. Якщо раніше поліцейські могли евакуювати лише ті машини, що "суттєво перешкоджали дорожньому руху", то зараз законом чітко визначається перелік випадків, коли правоохоронці мають право забрати неправильно припаркований транспортний засіб. Це стосуватиметься зокрема авто, припаркованих у два та більше рядів, залишених на залізничних переїздах та трамвайних коліях, у тунелях та на мостах, а також поблизу пішохідних переходів та перехресть. "Тому кількість евакуацій зараз зросте, адже раніше поліцейські були змушені збирати свідчення, аби довести "перешкоду руху", а зараз вони мають чіткий перелік підстав для того, аби викликати евакуатор", - твердить Гук.

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