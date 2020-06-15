Париж повстав проти расизму - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус. Німеччина: як коронавірус ледь не посварив французів і німців. Франція: чому Париж повстав проти расизму.
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10:19 Хто збирає врожай у Великобританії замість заробітчан. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD
05:07 Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус
11:06 Німеччина: як коронавірус ледь не посварив французів і німців
00:37 Франція: чому Париж повстав проти расизму
16:19 Польща: лайфхаки від 109-річного німця-мігранта. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD
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