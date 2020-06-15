 Париж повстав проти расизму - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Париж повстав проти расизму - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус. Німеччина: як коронавірус ледь не посварив французів і німців. Франція: чому Париж повстав проти расизму.

Frankreich Ausschreitungen bei Black Live Matter Protesten (Getty Images/AFP/A. C. Poujoulat)

Акція Black lives matter у Парижі

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

10:19 Хто збирає врожай у Великобританії замість заробітчан. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

05:07 Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус

11:06 Німеччина: як коронавірус ледь не посварив французів і німців

00:37 Франція: чому Париж повстав проти расизму

16:19 Польща: лайфхаки від 109-річного німця-мігранта. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

DW.COM

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео)

Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? (08.06.2020)  

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео)

Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі. (02.06.2020)  

"Кредити" від італійської мафії в часи коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти. (25.05.2020)  

Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - "Європа у фокусі" (відео)

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину. (18.05.2020)  

Також за темою

Як коронавірус ледь не посварив французів і німців - "Європа у фокусі" (15.06.2020) 15.06.2020

Хто збирає врожай у Великобританії замість заробітчан. Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус. Франція: чому Париж повстав проти расизму. Польща: лайфхаки від 109-річного німця-мігранта.

Реклама

Докладно

У Німеччині застосунок для попередження про ризик зараження коронавірусом з'явився суттєво пізніше за план

Як мобільний додаток попереджатиме німців про ризик COVID-19

У ФРН почав працювати додаток для смартфонів, що відстежує контакти людей і допомагає у боротьбі з коронавірусом.  

Коли вдома сидять діти, працювати віддалено часом дуже важко

Німецький експерт: як зміниться наша робота після пандемії

Віддалена робота в майбутньому може докорінно змінити всю сферу праці. Яким чином?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  