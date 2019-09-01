 Парафіяни застрелили чоловіка, що влаштував стрілянину у церкві в Техасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Парафіяни застрелили чоловіка, що влаштував стрілянину у церкві в Техасі

Неподалік від Далласа під час богослужіння в одній з місцевих церков чоловік почав стріляти і вбив двох людей. Його нейтралізували відвідувачі меси.

Стрілянина сталась у церкві (на фото) під час богослужіння

Стрілянина сталась у церкві (на фото) під час богослужіння

На півдні Техасу, неподалік Далласа, невідомий почав стріляти під час богослужіння в одній з місцевих церков. Внаслідок стрілянини, що відбулася у неділю, 29 грудня, загинули двоє людей, але озброєні парафіяни почали відстрілюватися і вбили нападника. Про це інформаційна агенція AP повідомляє з посиланням на місцеву поліцію.

Пізніше на пресконференції представники місцевої влади відзначили дії двох парафіян, які відкрили вогонь по нападнику. Вони, за словами правоохоронців, були охоронцями на богослужінні на громадських засадах. Повідомляється, що на час проведення меси у будівлі церкви знаходилося близько 240 осіб, тому миттєва реакція цих двох добровольців допомогла запобігти набагто більшій кількості жертв.

Цієї осені повідомлялося щонайменше про три випадки стрілянини у Техасі, при цьому один з них відбувся під час університетської вечірки. А у серпні цього року стрілок у техаському Ель-Пасо забрав життя 22 осіб, серед яких були й громадяни Німеччини.

Водночас закон про володіння та носіння зброї в Техасі відрізняється м'якістю, вказує німецьке інформаціне агентство dpa.

На початку серпня президент США Дональд Трамп закликав посилити контроль за продажем вогнепальної зброї. За кілька днів до заяви глави держави в штатах Техас та Огайо стались масові вбивства з застосуванням такої зброї. Пізніше Трамп виступив за збільшення числа медичних установ для психічно хворих людей як заходів щодо запобігання актам насильства.

Дивитись відео 02:56

Як німецьких школярів вчать виживати під час збройних нападів (21.03.2018)

DW.COM

Стрілянина в Техасі: 5 загиблих та понад 20 поранених

У техаському містечку Одеса озброєний чоловік викрав поштовий автофургон та став безладно стріляти в перехожих. Загинуло п'ятеро осіб, ще 21 людина зазнала поранень. Поліція застрелила нападника. (01.09.2019)  

Стрілянина на вечірці в Техасі: щонайменше двоє загиблих, понад 10 поранених

Внаслідок стрілянини під час університетської вечірки в Техасі загинули щонайменше двоє людей, ще 14 отримали поранення. Спіймати стрілка поки не вдалося. (27.10.2019)  

Масове вбивство у Техасі: серед 22 загиблих є й громадянин Німеччини

Серед загиблих внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо - громадянин Німеччини та восьмеро громадян Мексики. 7 серпня місто має відвідати президент США Дональд Трамп. (06.08.2019)  

Дональд Трамп виступив за смертну кару для масових вбивць

Президент США Дональд Трамп закликав американців засудити расизм й ідеологію білого супремасизму. Він виступив за запровадження смертної кари для злочинців, котрі вчиняють масові вбивства. (05.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як німецьких школярів вчать виживати під час збройних нападів (21.03.2018)  

Також за темою

USA Odessa Schusswaffenangriff in Texas

Стрілянина в Техасі: 5 загиблих та понад 20 поранених 01.09.2019

У техаському містечку Одеса озброєний чоловік викрав поштовий автофургон та став безладно стріляти в перехожих. Загинуло п'ятеро осіб, ще 21 людина зазнала поранень. Поліція застрелила нападника.

USA Texas Greenville Tote nach Schüssen bei Party

Стрілянина на вечірці в Техасі: щонайменше двоє загиблих, понад 10 поранених 27.10.2019

Внаслідок стрілянини під час університетської вечірки в Техасі загинули щонайменше двоє людей, ще 14 отримали поранення. Спіймати стрілка поки не вдалося.

USA Washington | Donald Trump äußert sich zu den Schießereien in El Paso und Dayton

Дональд Трамп виступив за смертну кару для масових вбивць 05.08.2019

Президент США Дональд Трамп закликав американців засудити расизм й ідеологію білого супремасизму. Він виступив за запровадження смертної кари для злочинців, котрі вчиняють масові вбивства.

Реклама

Докладно

Кінець ери Меркель не за горами: куди прямує Німеччина?

Що залишить по собі Анґела Меркель?

Кінець ери Ангели Меркель у німецькій політиці - не за горами. Які її досягнення?  

В РФ поменшало німецьких фірм

Кількість німецьких підприємств у Росії зменшується

Негативний тренд щодо кількості фірм з німецьким капіталом, які присутні на російському ринку, у 2019 році триває.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  