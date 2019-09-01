Парафіяни застрелили чоловіка, що влаштував стрілянину у церкві в Техасі

На півдні Техасу, неподалік Далласа, невідомий почав стріляти під час богослужіння в одній з місцевих церков. Внаслідок стрілянини, що відбулася у неділю, 29 грудня, загинули двоє людей, але озброєні парафіяни почали відстрілюватися і вбили нападника. Про це інформаційна агенція AP повідомляє з посиланням на місцеву поліцію.

Пізніше на пресконференції представники місцевої влади відзначили дії двох парафіян, які відкрили вогонь по нападнику. Вони, за словами правоохоронців, були охоронцями на богослужінні на громадських засадах. Повідомляється, що на час проведення меси у будівлі церкви знаходилося близько 240 осіб, тому миттєва реакція цих двох добровольців допомогла запобігти набагто більшій кількості жертв.

Цієї осені повідомлялося щонайменше про три випадки стрілянини у Техасі, при цьому один з них відбувся під час університетської вечірки. А у серпні цього року стрілок у техаському Ель-Пасо забрав життя 22 осіб, серед яких були й громадяни Німеччини.

Водночас закон про володіння та носіння зброї в Техасі відрізняється м'якістю, вказує німецьке інформаціне агентство dpa.

На початку серпня президент США Дональд Трамп закликав посилити контроль за продажем вогнепальної зброї. За кілька днів до заяви глави держави в штатах Техас та Огайо стались масові вбивства з застосуванням такої зброї. Пізніше Трамп виступив за збільшення числа медичних установ для психічно хворих людей як заходів щодо запобігання актам насильства.