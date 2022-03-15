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Паралімпійські ігри

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Паралімпійські ігри".

Паралімпійські ігри - спортивні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Паралімпійські ігри є спортивними змаганнями для людей з обмеженими фізичними можливостять. Вони традиційно проводяться після Олімпійських ігор. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Паралімпійці після тріумфу у Пекіні: Українці - сильні люди

Паралімпійці після тріумфу у Пекіні: "Українці - сильні люди" 15.03.2022

Українська збірна повертається з вражаючого виступу на Паралімпійських іграх у Пекіні. Спортсмени будь-що хочуть додому, навіть в охоплені війною міста. "Ми - сильні", - кажуть вони про всіх українців.
Зимова Паралімпіада-2022 завершилася в Пекіні

Зимова Паралімпіада-2022 завершилася в Пекіні 14.03.2022

Урочисту церемонію закриття Паралімпійських ігор, як і самі змагання, затьмарила війна в Україні. Представники української збірної посіли друге місце у загальному медальному заліку.
Українська збірна здобула четверте золото на Паралімпіаді-2022

Українська збірна здобула четверте "золото" на Паралімпіаді-2022 07.03.2022

Параатлетка Оксана Шишкова здобула "золото" на 15-кілометровій дистанції у лижних перегонах. Для Шишкової - це друге "золото" на Паралімпійських іграх в Пекіні.
Паралімпіада-2020: Україна посіла шосте місце в медальному заліку

Паралімпіада-2020: Україна посіла шосте місце в медальному заліку 05.09.2021

На Паралімпійських іграх у Токіо збірна України посіла в медальному заліку шосте місце, здобувши загалом 98 медалей, зокрема 24 золоті.
Українські паралімпійці здобули ще три срібла і одну бронзу

Українські паралімпійці здобули ще три "срібла" і одну "бронзу" 04.09.2021

Веслувальниця Марина Мажула та легкоатлети Ігор Цвєтов і Оксана Ботурчук вибороли цього дня срібні медалі на Паралімпіаді. Василь Ковальчук отримав "бронзу" в кульовій стрільбі.
Паралімпіада: українці здобули ще 10 медалей

Паралімпіада: українці здобули ще 10 медалей 03.09.2021

Українські плавці Максим Крипак і Денис Остапченко, веслувальник Сергій Ємельянов і легкоатлетка Зоя Овсій стали чемпіонами Паралімпіади цього дня, здобувши "золото".
Українські паралімпійці здобули ще дві золоті медалі на Паралімпіаді

Українські паралімпійці здобули ще дві золоті медалі на Паралімпіаді 03.09.2021

На Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули золоті медалі з плавання та веслування.
Українські паралімпійці здобули ще три золота у Токіо

Українські паралімпійці здобули ще три "золота" у Токіо 02.09.2021

На Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули три золоті медалі - дві в легкій атлетиці і ще одну в плаванні.
Паралімпіада: українці у восьмий день змагань завоювали 8 медалей

Паралімпіада: українці у восьмий день змагань завоювали 8 медалей 01.09.2021

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали плавець Максим Крипак та штовхальниця ядра Анастасія Москаленко, яка встановила світовий паралімпійський рекорд.
Відійти чи обійняти росіян? Вибір атлетів з України на Токіо-2020 очима експерта

Відійти чи обійняти росіян? Вибір атлетів з України на Токіо-2020 очима експерта 01.09.2021

Українські призери на Іграх у Токіо опинились перед складним вибором, коли піднялись на п'єдестал разом з атлетами з РФ. Інтерв'ю DW з австрійським експертом про спорт і політику.

Паралімпіада: Максим Крипак здобув третє золото в Токіо

Паралімпіада: Максим Крипак здобув третє "золото" в Токіо 01.09.2021

Український паралімпійський плавець Максим Крипак виявився найкращим на 400-метрівці вільним стилем.
Паралімпіада: українці в сьомий день змагань завоювали 13 медалей

Паралімпіада: українці в сьомий день змагань завоювали 13 медалей 31.08.2021

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали плавці Максим Крипак та Андрій Трусов, а також штовхальник ядра Максим Коваль. Українські паралімпійці завоювали в Токіо вже 67 нагород.
Паралімпіада: Українські плавці здобули ще два золота

Паралімпіада: Українські плавці здобули ще два "золота" 31.08.2021

Український паралімпійський плавець Максим Крипак встановив світовий рекорд на 100-метрівці вільним стилем. Ще одне "золото" для України взяв інший плавець Андрій Трусов на дистанції 50 метрів вільним стилем S7.
Паралімпіада: українці в шостий день змагань завоювали 11 медалей

Паралімпіада: українці в шостий день змагань завоювали 11 медалей 30.08.2021

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали Марина Литовченко у настільному тенісі та плавець Андрій Трусов. Українські паралімпійці завоювали в Токіо вже 54 нагороди.

Паралімпійські ігри: людина-ракета на інвалідному візку (30.08.2021) 30.08.2021

Альгассан Бальде був паралізований від народження, але це не завадило йому досягнути спортивних успіхів. 35-річний гонщик з Німеччини, гвінеєць за походженням, прагне побувати на подіумі Паралімпіади в Токіо.

Плавчиня Стеценко принесла Україні третє золото на Паралімпіаді

Плавчиня Стеценко принесла Україні третє золото на Паралімпіаді 27.08.2021

Плавчиня Анна Стеценко виборола золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо. Це вже третє золото в скарбничці української збірної.
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