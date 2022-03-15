На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Паралімпійські ігри".

Паралімпійські ігри - спортивні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Паралімпійські ігри є спортивними змаганнями для людей з обмеженими фізичними можливостять. Вони традиційно проводяться після Олімпійських ігор. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.