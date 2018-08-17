Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові (фоторепортаж)

У Києві відбувся наймасштабніший за останні п'ять років військовий парад до Дня незалежності. Нова техніка, американські Javelin, авіація, капелани та жінки-військовослужбовці - найяскравіші моменти у фоторепортажі DW.
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