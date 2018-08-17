Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові (фоторепортаж)

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

З-за паркану

Доступ до глядацьких трибун, що були розташовані поблизу головної сцени, здійснювався за запрошеннями. Тому більшість глядачів зіткнулися з проблемами проходу на святковий захід і були змушені спостерігати за парадом з-за огороджень, які були з обох боків вулиці Хрещатик, а також балконів прилеглих будівель.

Автор: Анастасія Магазова