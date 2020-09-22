Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось (фотогалерея)

22 вересня 1939 року у Бресті урочистим маршем пройшли повз салютуючих німецьких генералів та радянського комбрига частини вермахту та Червоної армії. Чи цього не було? Вирішуйте самі.
Спільний військовий парад частин ХІХ моторизованого корпусу вермахту та частин Червоної армії 22 вересня 1939 року в Бресті увійшов у легенду. Парад ознаменував "зустріч на Бузі" - з'єднання німецьких та радянських військ на території розгромленої Польщі. Німці урочисто передали радянським військам Брест та Брестську фортецю, як це було обумовлено у протоколі про проходження демаркаційної лінії.
Подібні спільні паради, як розповідав відомий російський історик Михайло Семиряга, відбувалися і в інших містах, наприклад, у Пінську та Гродно. Але, скажімо, колишній міністр культури РФ Володимир Мединський стверджує, що спільний парад частин вермахту та РСЧА у Бресті - це "вигадка" та "міф". Хто ж правий?
У Німеччині вийшла книга Ґергарда Пауля (Gerhard Paul) "Фотографії диктатури. Візуальна історія "третього рейху"". Одна з її глав присвячена подіям 20-22 вересня 1939 року в Бресті. Вона містить унікальні фотографії, частина яких увійшла до нашої галереї. Інша частина - з німецьких архівів. Сам автор говорить про спільний "військовий парад", утім бере ці слова в лапки. Тож судіть самі.