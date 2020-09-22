Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось (фотогалерея)

Спільний військовий парад частин ХІХ моторизованого корпусу вермахту та частин Червоної армії 22 вересня 1939 року в Бресті увійшов у легенду. Парад ознаменував "зустріч на Бузі" - з'єднання німецьких та радянських військ на території розгромленої Польщі. Німці урочисто передали радянським військам Брест та Брестську фортецю, як це було обумовлено у протоколі про проходження демаркаційної лінії.

Подібні спільні паради, як розповідав відомий російський історик Михайло Семиряга, відбувалися і в інших містах, наприклад, у Пінську та Гродно. Але, скажімо, колишній міністр культури РФ Володимир Мединський стверджує, що спільний парад частин вермахту та РСЧА у Бресті - це "вигадка" та "міф". Хто ж правий?

У Німеччині вийшла книга Ґергарда Пауля (Gerhard Paul) "Фотографії диктатури. Візуальна історія "третього рейху"". Одна з її глав присвячена подіям 20-22 вересня 1939 року в Бресті. Вона містить унікальні фотографії, частина яких увійшла до нашої галереї. Інша частина - з німецьких архівів. Сам автор говорить про спільний "військовий парад", утім бере ці слова в лапки. Тож судіть самі.