 Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.09.2020

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Культура й стиль життя

Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось (фотогалерея)

22 вересня 1939 року у Бресті урочистим маршем пройшли повз салютуючих німецьких генералів та радянського комбрига частини вермахту та Червоної армії. Чи цього не було? Вирішуйте самі.

  • З оркестрами та прапорами Брест, 22 вересня 1939 року. Німецький військовий оркестр та стрій червоноармійців під час спільного параду частин вермахту та Червоної армії. Повз йшли танки та бронетранспортери, марширували у похідних колонах із прапорами солдати третього рейху та РСЧА, а радянський військовий оркестр (він залишився за кадром) грав Інтернаціонал.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    З оркестрами та прапорами

    Брест, 22 вересня 1939 року. Німецький військовий оркестр та стрій червоноармійців під час спільного параду частин вермахту та Червоної армії. Повз йшли танки та бронетранспортери, марширували у похідних колонах із прапорами солдати "третього рейху" та РСЧА, а радянський військовий оркестр (він залишився за кадром) грав "Інтернаціонал".

  • Під портретом вождя Персона нон ґрата: дипломатичною мовою це небажана персона. Фотографіями нон ґрата назвав знімки спільного параду вермахту та РСЧА в Бресті та підготовки до нього автор книги Фотографії диктатури. Деякі російські історики та офіційні особи продовжують стверджувати, що був не парад, а урочистий марш, церемоніальна хода. Утім, суті справи це не змінює.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Під портретом вождя

    "Персона нон ґрата": дипломатичною мовою це "небажана персона". Фотографіями "нон ґрата" назвав знімки спільного параду вермахту та РСЧА в Бресті та підготовки до нього автор книги "Фотографії диктатури". Деякі російські історики та офіційні особи продовжують стверджувати, що був не парад, а "урочистий марш", "церемоніальна хода". Утім, суті справи це не змінює.

  • Від Бреста до Москви На трибуні: Семен Кривошеїн (у темній кожанці), генерали Гайнц Ґудеріан, командир піхотної дивізії Моріц фон Вікторін та командир танкової групи Вальтер Нерінґ. Усі ці німецькі генерали воювали пізніше на Східному фронті. Особливо відзначився Нерінґ, за що його неодноразово нагороджували, і Ґудеріан, який у 1941 році дійшов до Москви.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Від Бреста до Москви

    На трибуні: Семен Кривошеїн (у темній кожанці), генерали Гайнц Ґудеріан, командир піхотної дивізії Моріц фон Вікторін та командир танкової групи Вальтер Нерінґ. Усі ці німецькі генерали воювали пізніше на Східному фронті. Особливо відзначився Нерінґ, за що його неодноразово нагороджували, і Ґудеріан, який у 1941 році дійшов до Москви.

  • Перекладач не потрібен Генерал Ґудеріан та комбриг Кривошеїн чудово розуміли один одного та спілкувалися без перекладача. Обидва добре володіли французькою мовою: Ґудеріан - з дитинства, а Кривошеїн вчив її у військовій академії та удосконалював у 1935 році у Франції, де був у службовому відрядженні. Французька була його робочою мовою і під час громадянської війни в Іспанії, де Кривошеїн командував танковим загоном.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Перекладач не потрібен

    Генерал Ґудеріан та комбриг Кривошеїн чудово розуміли один одного та спілкувалися без перекладача. Обидва добре володіли французькою мовою: Ґудеріан - з дитинства, а Кривошеїн вчив її у військовій академії та удосконалював у 1935 році у Франції, де був у службовому відрядженні. Французька була його робочою мовою і під час громадянської війни в Іспанії, де Кривошеїн командував танковим загоном.

  • Міжбур'я У 1964 році Семен Кривошеїн (на знімку праворуч), на той час генерал-лейтенант запасу, кавалер трьох орденів Леніна, трьох орденів Червоного прапору та інших нагород, випустив книгу спогадів під назвою Міжбур'я. Про вторгнення в Польщу та спільний військовий парад у Брест-Литовську пише стримано, стверджуючи, що жодного параду не було, а була хода урочистим маршем.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Міжбур'я

    У 1964 році Семен Кривошеїн (на знімку праворуч), на той час генерал-лейтенант запасу, кавалер трьох орденів Леніна, трьох орденів Червоного прапору та інших нагород, випустив книгу спогадів під назвою "Міжбур'я". Про вторгнення в Польщу та спільний військовий парад у Брест-Литовську пише стримано, стверджуючи, що жодного параду не було, а була "хода урочистим маршем".

  • Свастика поряд з серпом та молотом Так вітали одне одного у містечку Янів війська вермахту та РСЧА. Через тиждень після підписання в Москві пакту Молотова-Ріббентропа з його секретним протоколом Гітлер напав на Польщу. 17 вересня без оголошення війни польський кордон перейшли зі сходу частини Червоної армії: 21 стрілецька та 13 кавалерійських дивізій, 16 танкових та 2 моторизовані бригади, понад 600 тисяч осіб.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Свастика поряд з серпом та молотом

    Так вітали одне одного у містечку Янів війська вермахту та РСЧА. Через тиждень після підписання в Москві "пакту Молотова-Ріббентропа" з його секретним протоколом Гітлер напав на Польщу. 17 вересня без оголошення війни польський кордон перейшли зі сходу частини Червоної армії: 21 стрілецька та 13 кавалерійських дивізій, 16 танкових та 2 моторизовані бригади, понад 600 тисяч осіб.

  • Перекур союзників Братання у вересні 1939 року, звісно, не було: цього не допускали командири. Уже занадто крутим був розворот. Ще зовсім нещодавно у СРСР писали про кривавий фашистський режим, а у нацистській Німеччині - про єврейський більшовизм, а нині третій рейх та сталінський Радянський Союз - союзники.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Перекур союзників

    Братання у вересні 1939 року, звісно, не було: цього не допускали командири. Уже занадто крутим був розворот. Ще зовсім нещодавно у СРСР писали про "кривавий фашистський режим", а у нацистській Німеччині - про "єврейський більшовизм", а нині "третій рейх" та сталінський Радянський Союз - союзники.

  • Цікаво познайомитись Німецькі мотоциклісти та командирський танк Червоної армії Т-26.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Цікаво познайомитись

    Німецькі мотоциклісти та командирський танк Червоної армії Т-26.

  • Обов'язковий політпрацівник З Москви дали команду, щоб у перемовах з німцями у Брест-Литовську обов'язково брав участь і політпрацівник. Ним став батальйонний комісар Філіп Боровенський. На знімку він на передньому плані у шоломі, поряд з броньовиком.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Обов'язковий політпрацівник

    З Москви дали команду, щоб у перемовах з німцями у Брест-Литовську обов'язково брав участь і політпрацівник. Ним став батальйонний комісар Філіп Боровенський. На знімку він на передньому плані у шоломі, поряд з броньовиком.

  • За кулісами перемовин Домовлялися офіцери обох армій не лише про те, як встановити демаркаційну лінію, яку музику гратимуть на параді військові оркестри, і про інші подібні формальності. За кулісами залишилися перемовини про видачу гестапо німецьких та австрійських комуністів, що втекли з третього рейху у Радянський Союз. Про ці наслідки німецько-радянського братерства по зброї теж пише Ґергард Пауль.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    За кулісами перемовин

    Домовлялися офіцери обох армій не лише про те, як встановити демаркаційну лінію, яку музику гратимуть на параді військові оркестри, і про інші подібні формальності. За кулісами залишилися перемовини про видачу гестапо німецьких та австрійських комуністів, що втекли з "третього рейху" у Радянський Союз. Про ці наслідки німецько-радянського "братерства по зброї" теж пише Ґергард Пауль.

  • Задоволені не всі Атмосфера у Бресті (тоді він називався Брест-Литовськом) 20-22 вересня була тепла. Але, схоже, що не всім це нове бойове товаришування подобалось. Чи, можливо, офіцер Червоної армії на знімку просто незадоволений тим, що його знімає німецький військовий фотограф?

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Задоволені не всі

    Атмосфера у Бресті (тоді він називався Брест-Литовськом) 20-22 вересня була тепла. Але, схоже, що не всім це нове "бойове товаришування" подобалось. Чи, можливо, офіцер Червоної армії на знімку просто незадоволений тим, що його знімає німецький військовий фотограф?

  • Виїзд у народ У командирському легковому авто - офіцер вермахту. На задньому плані - місцеві жителі. У кадр потрапили напевно випадково.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Виїзд у народ

    У командирському легковому авто - офіцер вермахту. На задньому плані - місцеві жителі. У кадр потрапили напевно випадково.

    Автор: Єфім Шуман


  • З оркестрами та прапорами Брест, 22 вересня 1939 року. Німецький військовий оркестр та стрій червоноармійців під час спільного параду частин вермахту та Червоної армії. Повз йшли танки та бронетранспортери, марширували у похідних колонах із прапорами солдати третього рейху та РСЧА, а радянський військовий оркестр (він залишився за кадром) грав Інтернаціонал.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    З оркестрами та прапорами

    Брест, 22 вересня 1939 року. Німецький військовий оркестр та стрій червоноармійців під час спільного параду частин вермахту та Червоної армії. Повз йшли танки та бронетранспортери, марширували у похідних колонах із прапорами солдати "третього рейху" та РСЧА, а радянський військовий оркестр (він залишився за кадром) грав "Інтернаціонал".

  • Під портретом вождя Персона нон ґрата: дипломатичною мовою це небажана персона. Фотографіями нон ґрата назвав знімки спільного параду вермахту та РСЧА в Бресті та підготовки до нього автор книги Фотографії диктатури. Деякі російські історики та офіційні особи продовжують стверджувати, що був не парад, а урочистий марш, церемоніальна хода. Утім, суті справи це не змінює.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Під портретом вождя

    "Персона нон ґрата": дипломатичною мовою це "небажана персона". Фотографіями "нон ґрата" назвав знімки спільного параду вермахту та РСЧА в Бресті та підготовки до нього автор книги "Фотографії диктатури". Деякі російські історики та офіційні особи продовжують стверджувати, що був не парад, а "урочистий марш", "церемоніальна хода". Утім, суті справи це не змінює.

  • Від Бреста до Москви На трибуні: Семен Кривошеїн (у темній кожанці), генерали Гайнц Ґудеріан, командир піхотної дивізії Моріц фон Вікторін та командир танкової групи Вальтер Нерінґ. Усі ці німецькі генерали воювали пізніше на Східному фронті. Особливо відзначився Нерінґ, за що його неодноразово нагороджували, і Ґудеріан, який у 1941 році дійшов до Москви.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Від Бреста до Москви

    На трибуні: Семен Кривошеїн (у темній кожанці), генерали Гайнц Ґудеріан, командир піхотної дивізії Моріц фон Вікторін та командир танкової групи Вальтер Нерінґ. Усі ці німецькі генерали воювали пізніше на Східному фронті. Особливо відзначився Нерінґ, за що його неодноразово нагороджували, і Ґудеріан, який у 1941 році дійшов до Москви.

  • Перекладач не потрібен Генерал Ґудеріан та комбриг Кривошеїн чудово розуміли один одного та спілкувалися без перекладача. Обидва добре володіли французькою мовою: Ґудеріан - з дитинства, а Кривошеїн вчив її у військовій академії та удосконалював у 1935 році у Франції, де був у службовому відрядженні. Французька була його робочою мовою і під час громадянської війни в Іспанії, де Кривошеїн командував танковим загоном.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Перекладач не потрібен

    Генерал Ґудеріан та комбриг Кривошеїн чудово розуміли один одного та спілкувалися без перекладача. Обидва добре володіли французькою мовою: Ґудеріан - з дитинства, а Кривошеїн вчив її у військовій академії та удосконалював у 1935 році у Франції, де був у службовому відрядженні. Французька була його робочою мовою і під час громадянської війни в Іспанії, де Кривошеїн командував танковим загоном.

  • Міжбур'я У 1964 році Семен Кривошеїн (на знімку праворуч), на той час генерал-лейтенант запасу, кавалер трьох орденів Леніна, трьох орденів Червоного прапору та інших нагород, випустив книгу спогадів під назвою Міжбур'я. Про вторгнення в Польщу та спільний військовий парад у Брест-Литовську пише стримано, стверджуючи, що жодного параду не було, а була хода урочистим маршем.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Міжбур'я

    У 1964 році Семен Кривошеїн (на знімку праворуч), на той час генерал-лейтенант запасу, кавалер трьох орденів Леніна, трьох орденів Червоного прапору та інших нагород, випустив книгу спогадів під назвою "Міжбур'я". Про вторгнення в Польщу та спільний військовий парад у Брест-Литовську пише стримано, стверджуючи, що жодного параду не було, а була "хода урочистим маршем".

  • Свастика поряд з серпом та молотом Так вітали одне одного у містечку Янів війська вермахту та РСЧА. Через тиждень після підписання в Москві пакту Молотова-Ріббентропа з його секретним протоколом Гітлер напав на Польщу. 17 вересня без оголошення війни польський кордон перейшли зі сходу частини Червоної армії: 21 стрілецька та 13 кавалерійських дивізій, 16 танкових та 2 моторизовані бригади, понад 600 тисяч осіб.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Свастика поряд з серпом та молотом

    Так вітали одне одного у містечку Янів війська вермахту та РСЧА. Через тиждень після підписання в Москві "пакту Молотова-Ріббентропа" з його секретним протоколом Гітлер напав на Польщу. 17 вересня без оголошення війни польський кордон перейшли зі сходу частини Червоної армії: 21 стрілецька та 13 кавалерійських дивізій, 16 танкових та 2 моторизовані бригади, понад 600 тисяч осіб.

  • Перекур союзників Братання у вересні 1939 року, звісно, не було: цього не допускали командири. Уже занадто крутим був розворот. Ще зовсім нещодавно у СРСР писали про кривавий фашистський режим, а у нацистській Німеччині - про єврейський більшовизм, а нині третій рейх та сталінський Радянський Союз - союзники.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Перекур союзників

    Братання у вересні 1939 року, звісно, не було: цього не допускали командири. Уже занадто крутим був розворот. Ще зовсім нещодавно у СРСР писали про "кривавий фашистський режим", а у нацистській Німеччині - про "єврейський більшовизм", а нині "третій рейх" та сталінський Радянський Союз - союзники.

  • Цікаво познайомитись Німецькі мотоциклісти та командирський танк Червоної армії Т-26.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Цікаво познайомитись

    Німецькі мотоциклісти та командирський танк Червоної армії Т-26.

  • Обов'язковий політпрацівник З Москви дали команду, щоб у перемовах з німцями у Брест-Литовську обов'язково брав участь і політпрацівник. Ним став батальйонний комісар Філіп Боровенський. На знімку він на передньому плані у шоломі, поряд з броньовиком.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Обов'язковий політпрацівник

    З Москви дали команду, щоб у перемовах з німцями у Брест-Литовську обов'язково брав участь і політпрацівник. Ним став батальйонний комісар Філіп Боровенський. На знімку він на передньому плані у шоломі, поряд з броньовиком.

  • За кулісами перемовин Домовлялися офіцери обох армій не лише про те, як встановити демаркаційну лінію, яку музику гратимуть на параді військові оркестри, і про інші подібні формальності. За кулісами залишилися перемовини про видачу гестапо німецьких та австрійських комуністів, що втекли з третього рейху у Радянський Союз. Про ці наслідки німецько-радянського братерства по зброї теж пише Ґергард Пауль.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    За кулісами перемовин

    Домовлялися офіцери обох армій не лише про те, як встановити демаркаційну лінію, яку музику гратимуть на параді військові оркестри, і про інші подібні формальності. За кулісами залишилися перемовини про видачу гестапо німецьких та австрійських комуністів, що втекли з "третього рейху" у Радянський Союз. Про ці наслідки німецько-радянського "братерства по зброї" теж пише Ґергард Пауль.

  • Задоволені не всі Атмосфера у Бресті (тоді він називався Брест-Литовськом) 20-22 вересня була тепла. Але, схоже, що не всім це нове бойове товаришування подобалось. Чи, можливо, офіцер Червоної армії на знімку просто незадоволений тим, що його знімає німецький військовий фотограф?

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Задоволені не всі

    Атмосфера у Бресті (тоді він називався Брест-Литовськом) 20-22 вересня була тепла. Але, схоже, що не всім це нове "бойове товаришування" подобалось. Чи, можливо, офіцер Червоної армії на знімку просто незадоволений тим, що його знімає німецький військовий фотограф?

  • Виїзд у народ У командирському легковому авто - офіцер вермахту. На задньому плані - місцеві жителі. У кадр потрапили напевно випадково.

    Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

    Виїзд у народ

    У командирському легковому авто - офіцер вермахту. На задньому плані - місцеві жителі. У кадр потрапили напевно випадково.

    Автор: Єфім Шуман


Спільний військовий парад частин ХІХ моторизованого корпусу вермахту та частин Червоної армії 22 вересня 1939 року в Бресті увійшов у легенду. Парад ознаменував "зустріч на Бузі" - з'єднання німецьких та радянських військ на території розгромленої Польщі. Німці урочисто передали радянським військам Брест та Брестську фортецю, як це було обумовлено у протоколі про проходження демаркаційної лінії.

Подібні спільні паради, як розповідав відомий російський історик Михайло Семиряга, відбувалися і в інших містах, наприклад, у Пінську та Гродно. Але, скажімо, колишній міністр культури РФ Володимир Мединський стверджує, що спільний парад частин вермахту та РСЧА у Бресті - це "вигадка" та "міф". Хто ж правий?

У Німеччині вийшла книга Ґергарда Пауля (Gerhard Paul) "Фотографії диктатури. Візуальна історія "третього рейху"". Одна з її глав присвячена подіям 20-22 вересня 1939 року в Бресті. Вона містить унікальні фотографії, частина яких увійшла до нашої галереї. Інша частина - з німецьких архівів. Сам автор говорить про спільний "військовий парад", утім бере ці слова в лапки. Тож судіть самі.

DW.COM

Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

22 вересня 1939 року у Бресті урочистим маршем пройшли повз салютуючих німецьких генералів та радянського комбрига частини вермахту та Червоної армії. Чи цього не було? Вирішуйте самі.  

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