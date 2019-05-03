 Парагвай потерпає від рясних злив та повеней | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

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Новини

Парагвай потерпає від рясних злив та повеней

Унаслідок сильних опадів у Парагваї затопило багато сіл, полів і доріг. Розташоване на півдні країни місто Пілар затоплене практично цілком. Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки.

Повені в Парагваї

Підтопленими виявилися й деякі квартали столиці Парагваю міста Асунсьон

Рясні зливи, що тривають у Парагваї вже кілька тижнів, призвели до повеней та підтоплень. Станом на ранок неділі, 12 травня, під водою опинилося багато населених пунктів, сільгоспугідь та доріг. Чимало сіл виявилися відрізаними від зовнішнього світу. Розташоване на півдні країни місто Пілар затоплене на 90 відсотків, передає телеканал ABC TV, на який посилається агенція новин dpa.

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Жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа стали щонайменше 50 осіб. Запроваджений режим надзвичайного стану. Понад чотири тисяч людей евакуюють до тимчасових притулків. (17.03.2019)

Жертвами повеней в Ірані стали щонайменше 30 осіб. Ще 240 людей отримали травми. (27.03.2019)

За даними місцевої служби цивільного захисту населення, на півдні країни річка Парагвай досягла у багатьох місцях критичних позначок рівня води. Звичний рівень води в цій річці - чотири метри, а тепер він сягає 6,75 метра, стверджують фахівці.

Унаслідок повеней десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Лише в тимчасових центрах притулку розмістили вже 45 тисяч громадян. У постраждалих громадах працівники служби цивільного захисту населення та соціальних служб розподіляють продукти харчування.

Столиця теж потерпає від повені

Під водою опинилася й частина столиці Парагваю Асунсьон. Мер міста Маріо Феррейро закликав уряд оголосити надзвичайний стан, щоб краще координувати діяльність різних органів влади і оперативніше допомогти тим, хто постраждав.

Цього тижня уряд уже оголосив надзвичайний стан в провінції Неембуку, розташованій на кордоні з Аргентиною.

Тим часом президент країни Маріо Абдо Бенітес відвідав постраждалі від стихійного лиха регіони і пообіцяв підтримати мешканців.

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