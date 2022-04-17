Папа Римський закликав до припинення війни Росії проти України

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину неділі, 17 квітня

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями неділі, 17 квітня (час київський).

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Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні під час традиційної промови у Ватикані з нагоди Великодня, який цього дня відзначають католики, повідомляє агенція AFP. "Нехай буде ухвалене рішення про мир", - сказав він, звертаючись до світових лідерів.

Віряни перед собором святого Петра в Римі зібралися послухати проповідь Папи Римського

"Нехай запанує мир у виснаженій війною Україні, що страждає від насильства та руйнування жорстокої та безглуздої війни, в яку її втягнули", - додав Папа Римський. Понтифік також висловив співчуття мільйонам українських біженців та тимчасово переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки через бомбардування їхніх рідних міст і селищ.

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