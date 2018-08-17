 Папа Римський в Ірландії вибачився перед жертвами сексуального насильства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

Папа Римський в Ірландії вибачився перед жертвами сексуального насильства

Папа Римський Франциск назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує шукати справедливості. Утім, деякі із жертв домагань скаржаться на брак готовності Ватикану до реальних змін.

Жертви домагань вважають, що Франциск робить замало, щоб реформувати церкву

Жертви домагань вважають, що Франциск робить замало, щоб реформувати церкву

Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильство щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії. "Я наполегливо прошу Господа прощення за ці гріхи, за цей скандал і зраду, яку так багато людей відчули у божій сім'ї", - сказав Франциск у неділю, 26 серпня, перебуваючи з візитом на заході Ірландії, цитує агентство dpa. Понтифік назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує церкву "рішуче шукати правди і справедливості".

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Утім, в інтерв'ю dpa Марі Коллінз, одна з восьми жертв домагань, які зустрілися з Франциском під час його візиту до Ірландії, заявила, що "розчарована" браком реформ у церкві. "(Франциск - Ред.) не відчуває, здається, жодної необхідності у більш незалежному чи централізованому органі, який притягував би винних до відповідальності", - зазначила Коллінз. Минулого року вона відмовилася від участі в організованій понтифіком панелі з боротьби проти сексуального насильства. Причиною тому - бюрократичний спротив Ватикану проти пропозицій щодо реформ.

Водночас Коллінз відзначила те, що понтифік в принципі говорить про проблему насильства, тоді як багато людей у католицькій церкві досі схильні замовчувати той факт, що єпископи можуть покривати винних у домаганнях.

Ірландія - країна, в якій позиції католицької церкви були дуже сильними, в останні роки здригається від численних скандалів довкола насильства щодо дітей і жінок з боку духовенства. Розслідування свідчать, що скоєння злочинів та їхнє покривання тривали упродовж десятиліть.

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