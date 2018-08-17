Папа Римський в Ірландії вибачився перед жертвами сексуального насильства

Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильство щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії. "Я наполегливо прошу Господа прощення за ці гріхи, за цей скандал і зраду, яку так багато людей відчули у божій сім'ї", - сказав Франциск у неділю, 26 серпня, перебуваючи з візитом на заході Ірландії, цитує агентство dpa. Понтифік назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує церкву "рішуче шукати правди і справедливості".

Утім, в інтерв'ю dpa Марі Коллінз, одна з восьми жертв домагань, які зустрілися з Франциском під час його візиту до Ірландії, заявила, що "розчарована" браком реформ у церкві. "(Франциск - Ред.) не відчуває, здається, жодної необхідності у більш незалежному чи централізованому органі, який притягував би винних до відповідальності", - зазначила Коллінз. Минулого року вона відмовилася від участі в організованій понтифіком панелі з боротьби проти сексуального насильства. Причиною тому - бюрократичний спротив Ватикану проти пропозицій щодо реформ.

Водночас Коллінз відзначила те, що понтифік в принципі говорить про проблему насильства, тоді як багато людей у католицькій церкві досі схильні замовчувати той факт, що єпископи можуть покривати винних у домаганнях.

Ірландія - країна, в якій позиції католицької церкви були дуже сильними, в останні роки здригається від численних скандалів довкола насильства щодо дітей і жінок з боку духовенства. Розслідування свідчать, що скоєння злочинів та їхнє покривання тривали упродовж десятиліть.