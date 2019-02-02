 Папа Римський вперше відвідує Аравійський півострів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Папа Римський вперше відвідує Аравійський півострів

Під час історичного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів, який розпочинається 3 лютого, Папа Римський Франциск зустрінеться з кронпринцем країни та проведе месу для понад ста тисяч вірян.

Папа Римський вперше поїхав до Абу-Дабі

Папа Римський вперше поїхав до Абу-Дабі

Папа Римський Франциск стане першим главою Римо-католицької церкви, який побуває на Аравійському півострові. Його триденний візит до Абу-Дабі почався у неділю, 3 лютого. "Я збираюся поїхати до Об'єднаних Арабських Еміратів. Я відвідую цю країну як брат для того, щоб разом розпочати нову сторінку діалогу і разом іти шляхом миру", - написав він у Twitter перед відльотом. 

Метою візиту Франциска є участь в міжнародній міжрелігійній зустрічі під назвою "Людське братство", повідомила агенція epd. У ній візьмуть участь, зокрема, верховний імам найстарішого ісламського університету Аль-Азхар Ахмед аль-Тейіб, а також ще близько 700 релігійних діячів.

Окрім того, Франциск зустрінеться з кронпринцем ОАЕ Мохаммедом Заїдом аль-Нахайяном. Також заплановано відвідування мечеті. Після цього Папа Римський проведе месу, на якій очікується понад сто тисяч вірян.

Поїздка Папи Римського до ОАЕ проходить під гаслом "Зробіть мене інструментом вашого миру". У відеозверненні до мешканців ОАЕ він висловив повагу країнам Перської затоки як "моделі співіснування і людського братства". "Ми брати, навіть якщо ми різні", - сказав папа Римський.

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