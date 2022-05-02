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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пандемія".
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Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету нині видається наївною.
Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету видається наївною мрією.