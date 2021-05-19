Пандемія COVID-19: у Франції послаблюють карантинні обмеження

На тлі значного зниження рівня захворюваності на COVID-19 Франція послаблює карантинні обмеження. Як оголосив у середу, 16 червня, голова французького уряду Жан Кастекс, уже з четверга, 17 червня, в країні можна буде ходити вулицями міст без масок. Утім, за його словами, обов'язок носити маску зберігається в місцях масових зібрань людей або на стадіонах, а також у приміщеннях та в громадському транспортів, повідомляє агентство AFP.

А в неділю, 20 червня, буде скасована нічна комендантська година, яка починалася о 23 годині. її скасують на 10 днів раніше, ніж планувалося. Як зазначив Кастекс, ситуація покращується швидше, ніж очікувалося. Семиденний показник нових випадків інфікування в країні впав до приблизно 40 випадків на сто тисяч жителів.

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За словами Кастекса, вакцинація триватиме. На кінець серпня, як очікує голова уряду, буде повністю імунізовано 35 мільйонів французів. За останніми даними, майже 31 мільйон жителів Франції отримав одне щеплення, а майже 17 мільйонів - повністю вакциновані.