 Пандемія COVID-19: туристичний сезон у Франції під питанням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Пандемія COVID-19: туристичний сезон у Франції під питанням

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран не знає, коли в країні відкриють пляжі, та не радить купувати авіаквитки.

Спорожніла набережна у французькій Ніцці

Спорожніла набережна у французькій Ніцці

Цьогорічний туристичний сезон у Франції - під великим питанням. Міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран заявив газеті Le Parisien, що не знає, чи зможуть цього літа відкритися пляжі. В опублікованому в неділю, 3 травня, інтерв'ю він також сказав, що особисто не купував би квиток на літак, повідомляє агентство новин dpa.

Нагадаємо, що французька влада влади хоче послабити режим обмежень, запроваджених у країні через пандемію COVID-19, вже з 11 травня. Планується, що з цього дня в країні зможуть запрацювати крамниці, однак ресторани та кафе поки залишатимуться зачиненими. Пляжі недоступні для відвідувачів щонайменше до 1 чеврня.

2 травня уряд Франції повідомив про підготовку законопроєкту, що передбачатиме продовження надзвичайної епідеміологічної ситуації. Очікується, що 4 травня текст документа буде представлений у Сенаті.

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Окрім подовження обмежувальних заходів до 24 липня, законопроєкт передбачає ізоляцію осіб, які прибувають до Франції з-за кордону, обмеження пересувань на понад 100 кілометрів від будинку без окремого дозволу та запровадження мобільного додатка, який дозволятиме ідентифікувати осіб, що зближалися з хворими.

Утім, Веран зазначив в інтерв'ю, що послаблення обмежень може бути відтерміноване, якщо пандемію до того часу не буде взято під контроль. "Ми не можемо ризикувати здоров'ям французів", - заявив міністр.

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