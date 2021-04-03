Пандемія COVID-19: кількість померлих у ФРН перевищила 80 тисяч

У Німеччині з початку пандемії COVID-19 померли 80 006 людей, у яких було виявлено коронавірус, повідомив Інститут імені Роберта Коха в понеділок, 19 квітня. При цьому за останню добу в Німеччині було виявлено 11 437 нових випадків зараження коронавірусом, а 92 пацієнти померли.

Напередодні в Берліні вшанували пам'ять жертв пандемії. У меморіальній церкві кайзера Вільгельма відбулося екуменічне богослужіння. У церемонії взяли участь родичі померлих, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та голова Бундестагу Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble).

У своєму зверненні Штайнмаєр застеріг від відмежування від страждань під час пандемії коронавірусу. "Мені здається, що ми як суспільство недостатньо часто усвідомлюємо, що за всіма цифрами стоять долі та люди", - зауважив він і додав, що часто страждання та смерть залишаються непомітними для громадськості.

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Нагадаємо, що в світі жертвами коронавірусу стало вже понад три мільйони людей. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше людей померли від COVID-19 у США (566 тисяч осіб), Бразилії (369 тисяч), Мексиці (212 тисяч), Індії (176 тисяч) та Великобританії (127 тисяч).

В Україні, за даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, станом на 19 квітня за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 1 953 016 осіб, а одужало від коронавірусної хвороби 1 487 677 пацієнтів. Водночас померло 40 тисяч людей.

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