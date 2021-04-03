 Пандемія COVID-19: кількість померлих у ФРН перевищила 80 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пандемія COVID-19: кількість померлих у ФРН перевищила 80 тисяч

Понад 80 тисяч людей, хворих на COVID-19, померли в Німеччині з початку пандемії. За останню добу в країні було виявлено 11 437 нових випадків зараження коронавірусом.

Кількість померлих від коронавірусу в ФРН перевищила 80 тисяч

У Німеччині з початку пандемії COVID-19 померли 80 006 людей, у яких було виявлено коронавірус, повідомив Інститут імені Роберта Коха в понеділок, 19 квітня. При цьому за останню добу в Німеччині було виявлено 11 437 нових випадків зараження коронавірусом, а 92 пацієнти померли.

Напередодні в Берліні вшанували пам'ять жертв пандемії. У меморіальній церкві кайзера Вільгельма відбулося екуменічне богослужіння. У церемонії взяли участь родичі померлих, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та голова Бундестагу Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble).

У своєму зверненні Штайнмаєр застеріг від відмежування від страждань під час пандемії коронавірусу. "Мені здається, що ми як суспільство недостатньо часто усвідомлюємо, що за всіма цифрами стоять долі та люди", - зауважив він і додав, що часто страждання та смерть залишаються непомітними для громадськості.

Читайте також: Коронавірус: у Німеччині уніфікують карантинні обмеження

Нагадаємо, що в світі жертвами коронавірусу стало вже понад три мільйони людей. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше людей померли від COVID-19 у США (566 тисяч осіб), Бразилії (369 тисяч), Мексиці (212 тисяч), Індії (176 тисяч) та Великобританії (127 тисяч).

В Україні, за даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, станом на 19 квітня за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 1 953 016 осіб, а одужало від коронавірусної хвороби 1 487 677 пацієнтів. Водночас померло 40 тисяч людей.

Дивитись відео

Чому громадський транспорт у Німеччині жодного разу не зупиняли під час пандемії (06.04.2021)

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Fernsehansprache Bundespräsident Steinmeier

Президент Німеччини закликав готуватися до тижнів жорстких обмежень 03.04.2021

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у великодньому телезверненні закликав німців брати участь у вакцинації, аби подолати кризу довіри, що виникла в країні.

PK Lothar Wieler Jens Spahn Coronavirus Corona-Lage vor Ostern

У Берліні розраховують взяти пандемію під контроль до кінця 2021 року 26.03.2021

У найближчому майбутньому епідеміологічна ситуація може значно покращитися, але наступні тижні будуть важкими, вважають голова німецького Інституту імені Роберта Коха і міністр охорони здоров'я ФРН.

Coronavirus - Berlin Intensivpflege

Коронавірус: у Німеччині зафіксували рекордну кількість жертв за добу 23.12.2020

У Німеччині за добу зафіксували рекордні 962 смертельних випадки, спричинені ускладненнями через зараження коронавірусом.

Реклама

Докладно

Російська берегова охорона поблизу Керчі

Блокування Росією Керченської протоки

Українська економіка зазнає найбільших збитків від запроваджених РФ піврічних обмежень судноплавства, кажуть оглядачі.  

Суттєво сповільнити прокладку труб США вдалося, але остаточно поховати Північний потік-2 - ні

Чи потоне "Північний потік-2" через загострення на Донбасі

Чому немає нових санкцій проти "Північного потоку-2"? І що нині з наземною інфраструктурою для нього в Німеччині?  