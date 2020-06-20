Пандемія COVID-19: в Азербайджані подовжили карантин до 1 серпня

Влада Азербайджану через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією ухвалила рішення подовжити спеціальний карантинний режим до 1 серпня. Про це в неділю, 21 червня, заявила прессекретарка міністерства закордонних справ Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

Водночас у Баку, Гянджі та ще кількох містах та районах з 21 червня по 5 липня запроваджено жорсткий карантинний режим. "У цей 14-денний термін населення цих міст зможе залишати свої квартири тільки на основі СМС-дозволів та спеціальних дозволів", - зазначила Абдуллаєва. Також у цих містах буде припинена діяльність торговельних центрів, музеїв, салонів краси та перукарень. Заклади громадського харчування зможуть працювати лише на виніс.

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У цей двотижневий період у Баку й надалі працюватиме без обмеження метро, будуть відкриті парки та бульвари. Втім, особам віком від 65 років не рекомендують виходити надвір.

Також у Азербайджані ухвалили рішення подовжити обмеження на в'їзд та виїзд з країни до 1 серпня. Термін попередньої заборони спливав 1 липня.

В останні три тижні в Азербайджані зростає кількість заражених коронавірусом. Загалом у країні на COVID-19 захворіли 12 238 осіб, померли від захворювання 148 людей.