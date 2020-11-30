Пандемія і Різдво: чи відкриється різдвяний ярмарок у Львові?

Розмови урядовців про можливий локдаун призупинили підготовку до різдвяно-новорічних святкувань у Львові. Підприємці завмерли в очікуванні. На валізах - організатори "Різдвяного ярмарку" у Львові - однієї з родзинок зимових святкувань у місті. Щороку на головних вулицях міста в цей час з'являються дерев'яні будиночки зі святковою ілюмінацією й прикрасами, де можна купити сувеніри, місцеву випічку, випити кави, глінтвейну, чи подивитись театральні дійства. Цього року ярмарок мав би бути вже одинадцятим. Але традиція може перерватись.

Міська влада допоки нема чіткого рішення уряду щодо карантину не поспішає видавати дозвільні документи компанії "Львівські ярмарки", що є організатором "Різдвяного ярмарку 2021". За словами менеджерки ярмарку Ольги Любичанківської, якщо уряд таки введе локдаун, і вони не зможуть відкритись, їх очікують збитки. Навесні, через карантин, вони не змогли провести "Великодній ярмарок", також було заборонене проведення фестивалів і інших масових подій, які вони організовують, тому для підприємства цей рік - не надто успішний.

Протиепідемічні заходи на різдвяному ярмарку

Щоб відкритись, підприємці запевняють, що готові на будь-які карантинні вимоги. "Ми готові виконувати всі протиепідемічні заходи, які від нас вимагатимуть задля забезпечення безпеки всіх учасників "Різдвяного ярмарку". Наприклад, ми запланували дерев'яні будиночки розміщувати на відстані півтора метра один від одного. Також всі наші торгові місця будуть мати антисептики і засоби індивідуального захисту", - каже організаторка.

Коли ще не було коронавірусу - Львів у грудні 2019 року

Попри те, що підприємці, які торгують на "Різдвяному ярмарку", мають інші торгові місця, кафе, чи ресторани, у них теж - не найкращі часи. Якщо ярмарок у Львові все ж таки відкриють, то швидше за все він буде меншим, ніж раніше. "Цього року буде менше учасників. По-перше: через карантинні вимоги. По-друге, деякі підприємці постраждали від пандемії, згорнули свій бізнес. Ще деякі перепрофілювались, а ще інші - просто не хочуть ризикувати", - пояснює менеджерка ярмарку.

Найбільше постраждала сфера громадського харчування. Нещодавно львівські власники кафе та ресторанів навіть записали колективне відеозвернення до влади з проханням не випробовувати на них карантин вихідного дня, натомість, запровадити карантин на весь грудень, щоб під час зимових свят знову відкритись.

Страждає не лише ресторанний бізнес

"Зазвичай найбільше роботи у нас з 25 грудня і до 10 січня. До Львова традиційно на зимові свята приїжджає багато туристів. Тому, якщо введуть повний локдаун, звичайно, будуть збитки, але не тільки в ресторанного бізнесу. До нього дотичні багато інших дрібних бізнесів, які також постраждають", - говорить львівський ресторатор Вардкес Арзуманян. Цього року через пандемію він закрив два з шести своїх ресторанів. "Ми не змогли їх витягнути. Я не бачив шляху, як наприклад, втримати джаз-клуб при санітарних нормах, які нині існують", - каже ресторатор.

Через коронавірус туристи не дуже поспішають до Львова

Водночас Арзуманян зумів зберегти персонал і сподівається, що зможе виплачувати їм зарплату навіть при зимовому карантині. "Ми пробуємо пристосовуватись до нових умов, готуємося працювати на доставку, яка мала б покривати хоча б витрати, які будуть, навіть якщо заклади будуть закриті", - каже ресторатор.

Втрати для туризму

Зимові свята - це 15 відсотків від загального доходу туроператору "Відвідай". Підприємство вже має замовлені на середину грудня-початок січня корпоративні тури до Львова та в Карпати, а також збірні групи на Новий рік і Різдво. Що з ними робити, якщо запровадять строгий карантин - на підприємстві ще вирішують.

"Якщо введуть локдаун, то, або перенесемо подорожі на інші дати, або віддамо гроші. Враховуючи, що "новорічні" туристи, як правило, не хочуть переносити тури, то швидше за все, доведеться повертати кошти. Ми вже це проходили навесні", - розповідає керівник підприємства Ігор Губіліт. Для самого підприємства це - втрати. "Це означає, що ми будемо змушені перейти в режим супер-економ: будемо максимально скорочувати свої витрати, щоб дотягнути до квітня, коли починається новий туристичний сезон", - каже він.

Кафе та ресторани теж переживають не найкращі часи

Втрати туризму - це втрати й для бюджету Львова. За зимовий святковий сезон, за словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, Львів відвідує приблизно 300 тисяч туристів. "А це - доходи сфери послуг, це - 50 тисяч осіб. Наш загальний фонд бюджету на 90 відсотків формується з податку з фізичних осіб і єдиного податку, це - якраз кошти малого і середнього бізнесу, які не зароблять через можливий локдаун", - говорить заступник мера Львова. Він наголошує, що місто - не проти карантину, але вони хочуть, щоб локдаун був аргументований: чому саме в цей період, а не інший.

Як вирішити ситуацію

Як варіант виходу зі ситуації у Львівській міськраді пропонують уряду оголошувати дати повного карантину, орієнтуючись на специфіку окремого міста: когось закривати швидше, когось пізніше. Для Львова, на думку Москаленка, краще закритись швидше, щоб відкритись до зимових свят. "Наша позиція: до кожного міста має бути власний підхід, бо є своя специфіка. У Києві, наприклад, на початку січня меншає людей, бо багато їде на канікули, в села, в гори. Натомість у Львові, навпаки, більшає і починається активний сезон для підприємців. То чому не зробити різний підхід до різних міст, щоб мінімізувати втрати для малого і середнього бізнесу?" - каже заступник мера Львова.

Водночас на запитання, чи буде Львів дотримуватись карантину, якщо його таки запровадить уряд, чи - ні, як було при карантині вихідного дня - чиновник не зміг відповісти. "Складно сказати. Але, напевно, ми не будемо приймати рішення, які можуть шкодити місту", - сказав Андрій Москаленко.