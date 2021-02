Пандемія у Німеччині: чи можна зупинити мутації коронавірусу на кордоні

На в'їзді до Німеччини на кордоні з Чехією і австрійським Тиролем утворились величезні затори: в ніч з суботи на неділю, 14 лютого, німецька поліція запровадила контроль на всіх основних транспортних магістралях, що ведуть з цих країн. А Австрія, своєю чергою, на прикордонному перевалі Бреннер обмежила в'їзд вантажівок на свою територію з Італії для того, аби Тіроль, через який транзитом йде головний вантажопотік з півдня на північ Європи, не перетворився на величезну парковку.

Причина цих заходів - коронавірус. Точніше, його широко поширені у Чехії, Словаччині та в австрійській частині Тіролю англійські і південноафриканські мутації, проникнення яких в Німеччину намагається не допустити німецька влада. Запровадження суворого прикордонного контролю, а фактично - заборони на в'їзд до Німеччини викликало гостру реакцію, причому по обидва боки німецького кордону.

Епідемія коронавірусу в Німеччині йде на спад

У Німеччині, яка живе з осені минулого року спочатку в умовах м'якого, а з середини грудня - майже тотального локдауну, коронавірус поступово здає свої позиції. Наприклад, у вівторок вранці, 16 лютого, на сайті державного Інституту імені Роберта Коха (RKI) була інформація лише про 3826 нових позитивних тестів на SARS-CoV-2 за минулу добу. У порівнянні з попередніми тижнями - це дуже низьке число.

Але ще важливішим вважається в Німеччині кумулятивний семиденний показник нових випадків заражень на 100 тисяч населення (7-Tage-Inzidenz). Зараз він, за даними RKI, становить 59. Коли цей показник стане нижче 50, кажуть експерти, епідемія опиниться під контролем, тобто медичні установи будуть здатні відстежувати всі ланцюжки зараження. А коли він опуститься нижче 35, влада обіцяє скасувати неабияк набридлі німцям карантинні обмеження.

При нинішніх темпах зниження кумулятивного семиденного показника це може статися вже на початку або в середині березня. Але за однієї умови - якщо Німеччину не накриє, як це сталося в деяких сусідніх країнах, хвиля заражень мутаціями коронавірусу, які вважаються значно заразнішими, ніж початковий варіант.

Аби уникнути цього, німецька влада й ухвалила рішення фактично закрити в'їзд в країну з Австрії, Словаччини і Чехії, в якій, наприклад, в прикордонному з Німеччиною районі Хеб згаданий вище кумулятивний семиденний показник становить 1100 на 100 тисяч населення. У Чехії лютує британська мутація коронавірусу, в австрійському Тіролі - південноафриканська.

Черга з бажаючих здати тест на коронавірус на кордоні Чехії з Німеччиною

Кому ще можна в'їжджати до Німеччини?

Якби в Саксонії були такі ж показники заражень як у Хебі, зауважив прем'єр-міністр цієї федеральної землі, що межує з Чехією, Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), ми б не тільки магазини закрили, а й ввели комендантську годину. "Якщо ж на чеському боці вчиняють інакше, - додав він, - то і ми змушені захищатися по-іншому". Неприпустимо, вважає саксонський прем'єр, що по один бік кордону школи й більшість магазинів закриті, а по інший - народ розважається. У британській мутації Кречмер бачить "екстремальну загрозу".

Приблизно такі ж аргументи озвучив і федеральний міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), оголошуючи про рішення закрити переходи з Чехією, значну частину німецько-австрійського кордону і в'їзд в Німеччину для жителів Словаччини. У Чехії та Тіролі роблять занадто мало для того, аби обмежити поширення коронавірусу, додавав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder), якого чимало експертів вважають одним з найбільш вірогідних претендентів на пост наступного канцлера ФРН.

З нуля годин неділі, 14 лютого, в'їзд до Німеччини з Чехії, Словаччини та австрійського Тіролю було закрито. Виняток зробили для громадян Німеччини й іноземців, що мають посвідку на проживання й прописку у ФРН, а також найближчих членів їхніх родин, до якої належать неповнолітні діти і, наприклад, законна дружина, але не цивільна дружина чи чоловік.

Дозволили перетинати німецький кордон також іноземцям, котрі працюють в німецькій системі охорони здоров'я і на сезонних роботах у сільському господарстві. Водіям вантажівок в'їзд до Німеччини дозволено за умови наявності засвідченої у лікаря довідки про негативний тест на коронавірус, зробленої щонайбільше за 48 годин до перетину кордону і на трьох мовах: німецькою, англійською та мовою країни походження водія.

Через закриті кордони може зупинитися німецька автопромисловість

За даними Федерального агентства зайнятості (Bundesagentur für Arbeit), приблизно 45 тисяч офіційно працевлаштованих у Німеччині - це жителі прикордонних районів Чехії та Австрії, які щодня їздять на роботу через кордон. В одну тільки Баварію щодня приїжджають - точніше, приїжджали ще минулого тижня - 23 тисячі чехів. Вони працюють не тільки в німецьких лікарнях чи доглядають за німецькими старими, але й стоять біля конвеєра на німецьких автомобільних заводах, сидять за кермом німецьких вантажівок, будують німецькі будинки.

На заводі Porsche у Лейпцигу

Особливо сильно прикордонні заходи німецької влади стривожили Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA), представник якого вже в неділю оголосив про "драматичне становище", в якому ризикують опинитися німецькі автомобільні заводи, в першу чергу ті, що розташовані поблизу східних і південних кордонів ФРН - в Інгольштадті (Audi), Регенсбурзі (BMW), Дінгольфінзі (BMW), Цвікау (Volkswagen) і Лейпцигу (Porsche, BMW).

І справа навіть не у несподіваному дефіциті робочих рук, а в тому, що німецька автоіндустрія залежить від поставок комплектуючих деталей з цілого ряду країн: Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, північної Італії. А значить - простої вантажівок на кордоні можуть обернутися серйозними збоями і навіть зупинкою цілих виробництв уже на цьому тижні.

Причина в тому, що поставки комплектуючих організовані відразу за двома принципами: "just in time" та "just in sequence". Необхідні деталі доставляються вантажівками не тільки тоді, коли вони потрібні на конвеєрі, а й у певному порядку. Порушення цих принципів має такі ж негативні наслідки, як і відсутність потрібних комплектуючих, вказують у VDA.

Брюссель Берліну не указ?

Різко відреагували на заходи німецької влади не тільки в сусідніх країнах, яких це стосувалося, але і в Єврокомісії. Австрійський міністр закордонних справ поскаржився своєму німецькому колезі, сказавши йому, що такі заходи, котрі "б'ють повз ціль, завдають більше шкоди, ніж приносять користі".

Попри поширення коронавірусу, багато чехів виступає проти обмежень влади

У Чехії, яка й сама сильно обмежує рух через свою територію, стали вимагати від своєї влади "відплатити" Німеччині. "Німці захищають свої власні національні інтереси, і якби наш уряд був дієздатним, він би також діяв", - йдеться в зверненні ініціативи чеських рестораторів Chcípl Pes, яка виступає за скасування карантинних обмежень. Ресторатори пропонують у відповідь на дії Німеччини заборонити чехам виїжджати до Саксонії та Баварії для роботи в системі німецької охорони здоров'я та задіяти їх у вітчизняних лікарнях.

Розкритикувала заходи влади Німеччини і комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес. При всьому розумінні страху перед мутаціями вірусу вона переконана, що закриті кордони їх не зупинять. "Я вважаю помилкою, що ми повертаємося до Європи закритих кордонів, як це було в березні 2020 року", - заявила Кіріакідес в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

На Зеегофера, однак, критика його заходів враження не справила. "Досить", - прокоментував він в інтерв'ю газеті Bild вимоги Брюсселя пом'якшити карантинні заходи в Німеччині. Єврокомісія, за його словами, сама "зробила досить помилок" при замовленні вакцин від коронавірусу.