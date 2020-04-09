Пандемія коронавірусу: у світі померло вже понад 200 тисяч осіб

З початку пандемії від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 у світі померло понад 200 тисяч осіб. Про це в суботу, 25 квітня, повідомив американський Університет Джонса Хопкінса, який компілює дані з офіційних джерел різних держав про кількість хворих та загиблих у світі.

Кількість інфікованих коронавірусом при цьому досягла 2,8 мільйона осіб, повідомили американські дослідники. Зазвичай їхні дані є вищими, ніж у зведеннях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оскільки вони оперативніше їх оновлюють.

Найбільше жертв коронавірусу експерти Університету Джонса Хопкінса нарахували в США (понад 52,7 тисячі померлих, понад 924,5 тисячі інфікованих).

Нагадаємо, що кількість померлих від COVID-19 у лікарнях Великобританії 25 квітня сягнула 20 тисяч осіб.

В Україні станом на ранок 25 квітня було зафіксовано більше 8000 хворих на COVID-19, померла 201 людина.