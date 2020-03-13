 Пандемія коронавірусу: У Німеччині визнали Мадрид і Тіроль регіонами ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2020

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Пандемія коронавірусу: У Німеччині визнали Мадрид і Тіроль регіонами ризику

Німецький Інститут імені Роберта Коха вніс Мадрид і австрійський Тіроль до переліку регіонів ризику зараження коронавірусом.

Тепер Мадрид вважається у ФРН регіоном ризику через пандемію коронавірусу

Тепер Мадрид вважається у ФРН регіоном ризику через пандемію коронавірусу

Земля Тіроль у Австрії та столиця Іспанії Мадрид визнані німецьким Інститутом імені Роберта Коха (RKI) регіонами ризику, в яких, припускають вчені, відбувається масове інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті RKI ввечері п'ятниці, 13 березня.

Раніше німецькі вчені віднесли до регіонів ризику такі країни, як Іран та Італію, а також регіон Гранд-Ест у Франції, провінцію Хубей у Китаї та Північний Кенсан у Південній Кореї.

Самоізоляція для туристів з Італії

Німецьке міністерство охорони здоров'я закликає усіх туристів, які нещодавно побували в Італії, Австрії та Швейцарії, влаштувати собі карантин на два тижні з моменту повернення.

Відомий своїми гірськолижними курортами австрійський Тіроль тепер також у зоні ризику через коронавірус

Відомий своїми гірськолижними курортами австрійський Тіроль тепер також у зоні ризику через коронавірус

"Якщо протягом останніх 14 днів ви були в Італії, Швейцарії чи Австрії, уникайте непотрібних контактів та залишайтеся два тижні вдома", - написав у Twitter міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. Аналогічний допис з'явився й на сторінці його відомства у цій мережі.

Рекомендація німецького МОЗ стосується цих людей незалежно від наявності у них симптомів COVID-19.

Європа - епіцентр пандемії 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) напередодні визнала Європу новим епіцентром поширення коронавірусу SARS-CoV-2 у світі. Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив, що зараз у цій частині світу зареєстровано більше випадків захворювання і смертей, ніж у решті світу загалом за винятком Китаю.

Раніше самоізоляцію після повернення з-за кордону рекомендували лише тим особам, які мали симптоми COVID-19 - сухий кашель та температуру, пише інформаційне агентство dpa.

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