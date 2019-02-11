Пам'ять загиблого футболіста Сали вшанують перед матчами єврокубків

Пам'ять аргентинського футболіста Еміліано Сали, який загинув внаслідок катастрофи літака над Ла-Маншем кілька тижнів тому, вшанують хвилиною мовчання перед початком матчів єврокубків цього тижня. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Клуби також за бажання можуть вийти на матчі з траурними пов'язками. Цього дня в Європі стартує стадія плей-оф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Від імені УЄФА хотів би висловити найглибші співчуття рідним та близьким Еміліано Сали", - зазначив президент УЄФА Александер Чеферін. Він закликав уболівальників у всій Європі вшанувати пам'ять загиблого футболіста, йдеться у повідомленні на сайті організації.

Встановлено причину смерті

Напередодні британські судмедексперти встановили причину смерті футболіста. Після розтину вони дійшли висновку, що смерть настала внаслідок ушкоджень голови та тіла, а не через утоплення. Тіло ідентифікували ввечері 7 лютого. Раніше того дня його дістали з уламків літака, які виявили на дні Ла-Маншу.

Тіло пілота Девіда Ібботсона досі не знайшли. Його дружина та донька закликають продовжити пошуки, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, 28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала 21 січня летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті", з яким підписав контракт. За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.

Перед тим як літак зазнав катастрофи, Сала надіслав своїм друзям голосове повідомлення у месенджері WhatsApp, у якому висловив побоювання щодо своєї безпеки. "Я перебуваю у літаку, який виглядає так, ніби він збирається розвалитися", - сказав футболіст. Як повідомив згодом президент "Кардіфф Сіті" Мехмет Далман, Сала організував свій переліт з Нанта до Кардіффа самостійно.