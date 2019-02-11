 Пам′ять загиблого футболіста Сали вшанують перед матчами єврокубків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

Пам'ять загиблого футболіста Сали вшанують перед матчами єврокубків

Матчі під егідою УЄФА цього тижня розпочнуться з хвилини мовчання на вшанування пам'яті загиблого футболіста. Британські судмедексперти встановили, що Сала при падінні літака загинув внаслідок ушкоджень голови та тіла.

Вболівальники вшановують пам'ять Еміліано Сали

Вболівальники вшановують пам'ять Еміліано Сали

Пам'ять аргентинського футболіста Еміліано Сали, який загинув внаслідок катастрофи літака над Ла-Маншем кілька тижнів тому, вшанують хвилиною мовчання перед початком матчів єврокубків цього тижня. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Клуби також за бажання можуть вийти на матчі з траурними пов'язками. Цього дня в Європі стартує стадія плей-оф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Від імені УЄФА хотів би висловити найглибші співчуття рідним та близьким Еміліано Сали", - зазначив президент УЄФА Александер Чеферін. Він закликав уболівальників у всій Європі вшанувати пам'ять загиблого футболіста, йдеться у повідомленні на сайті організації.

Встановлено причину смерті

Напередодні британські судмедексперти встановили причину смерті футболіста. Після розтину вони дійшли висновку, що смерть настала внаслідок ушкоджень голови та тіла, а не через утоплення. Тіло ідентифікували ввечері 7 лютого. Раніше того дня його дістали з уламків літака, які виявили на дні Ла-Маншу.

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На знятих під водою кадрах видно, що серед уламків літака, який впав у Ла-Манш, перебуває одне тіло. Поки невідомо, кому воно належить - футболісту чи пілоту. (04.02.2019)

Уламки літака Piper PA-46 Malibu, яким аргентинський нападник Еміліано Сала летів до Кардіффа, виявила на дні протоки Ла-Манш приватна пошукова компанія. (04.02.2019)

Тіло пілота Девіда Ібботсона досі не знайшли. Його дружина та донька закликають продовжити пошуки, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, 28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала  21 січня летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті", з яким підписав контракт. За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.

Перед тим як літак зазнав катастрофи, Сала надіслав своїм друзям голосове повідомлення у месенджері WhatsApp, у якому висловив побоювання щодо своєї безпеки. "Я перебуваю у літаку, який виглядає так, ніби він збирається розвалитися", - сказав футболіст. Як повідомив згодом президент "Кардіфф Сіті" Мехмет Далман, Сала організував свій переліт з Нанта до Кардіффа самостійно.

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