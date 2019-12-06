 Пам′ятні заходи до 75-річчя визволення ″Бухенвальда″ відбулись онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

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Пам'ятні заходи до 75-річчя визволення "Бухенвальда" відбулись онлайн

Епідемія COVID-19 внесла корективи у пам'ятні заходи на меморіалі в колишньому концтаборі.

Deutschland Gedenken 75. Jahrestag der Buchenwald-Befreiung (picture-alliance/dpa/M. Gentzel)

Пам'ятна церемонія, присвячена 75-ій річниці визволення концентраційного табору "Бухенвальд", пройшла в суботу, 11 квітня, у зміненому форматі через епідемію COVID-19 і скасування усіх масових заходів в Німеччині. Фонд "Меморіал Бухенвальд і Міттельбау-Дора" переніс усі публічні зустрічі, в яких мали взяти участь колишні в'язні табору, на 2021 рік. Співробітники меморіалу поклали вінки самі.

Пам'ятні заходи цього року відбувались в онлайн-режимі: в інтернеті опублікована заява "75 років потому. Підтримка історичної відповідальності - захист демократії і прав людини". У документі наголошується, що "права людини, демократія і свобода у жодному разі не можуть сприйматися як щось само собою зрозуміле", і йдеться про зростання правого радикалізму зі згадкою останніх актів насильства в Німеччині за расовими мотивами.

Заяву підписали політичні та громадські діячі, а також колишні в'язні табору "Бухенвальд". На веб-сайті також розміщені листи в'язнів, що залишилися в живих та їхніх нащадків, а також промови, які мали бути виголошені на церемоніях у Веймарі та Нордхаузені.

Звільнення концентраційного табору "Бухенвальд" ув'язненими і підрозділами збройних сил США сталось 11 квітня 1945 року. За даними фонду, з 1937 до 1945 року у "Бухенвальді" та "Міттельбау-Дорі" неподалік від Нордхаузена нацисти знищили понад 76 тисяч чоловіків, жінок і дітей. Сюди були депортовані з усієї Європи більше 340 тисяч людей.

Інші меморіали по всій Німеччині, у тому числі Равенсбрюк, Заксенхаузен і Берген-Бельзен, планують такі онлайн-заходи найближчими днями.

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