Палестинські території

Нерозв'язаний конфлікт між ізраїльтянами та палестинцями перебуває у центрі кризової ситуації на Близькому Сході. Палестинці прагнуть мати власну незалежну державу на окупованих Ізраїлем територіях.

До Палестинських територій належать Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим та Сектор Гази. У листопаді 2012 року Генеральна Асамблея ООН надала Палестині статус спостерігача без членства.