Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Палестинські території

Нерозв'язаний конфлікт між ізраїльтянами та палестинцями перебуває у центрі кризової ситуації на Близькому Сході. Палестинці прагнуть мати власну незалежну державу на окупованих Ізраїлем територіях.

До Палестинських територій належать Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим та Сектор Гази. У листопаді 2012 року Генеральна Асамблея ООН надала Палестині статус спостерігача без членства.

Країни ЄС та США проти будівництва нових поселень на Західному березі Йордану

Країни ЄС та США проти будівництва нових поселень на Західному березі Йордану 28.10.2021

У спільній заяві міністерства закордонних справ Німеччини та ще 11 країн закликають Ізраїль та Палестину зменшити напруженість в регіоні.
В Єрусалимі поновилися сутички палестинців та поліції: понад пів сотні поранених

В Єрусалимі поновилися сутички палестинців та поліції: понад пів сотні поранених 20.10.2021

Внаслідок сутичок між палестинцями й ізраїльською поліцією в Єрусалимі заарештували 22 палестинців.
Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів

Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів 26.09.2021

Щонаймеше четверо палестинців загинули під час сутичок із ізраїльською армією на Західному березі річки Йордан. Військові кажуть, що палестинці були озброєні.
Президент Німеччини запевнив Ізраїль у подальшій підтримці з боку Берліна

Президент Німеччини запевнив Ізраїль у подальшій підтримці з боку Берліна 01.07.2021

Незалежно від того, хто обійме посаду канцлера, ми зробимо все можливе, щоб і в майбутньому забезпечити унікальну дружбу між Ізраїлем та Німеччиною, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр у Єрусалимі.
Ескалація на Близькому Сході: Байден поговорив з Нетаньяху та Аббасом

Ескалація на Близькому Сході: Байден поговорив з Нетаньяху та Аббасом 15.05.2021

Президент США провів телефонні розмови з ізраїльським прем'єром та лідером палестинців. Джо Байден підтримав право Ізраїлю на самозахист, висловивши водночас стурбованість через загибель цивільних.
Європою прокотилася хвиля пропалестинських демонстрацій

Європою прокотилася хвиля пропалестинських демонстрацій 15.05.2021

У Берліні, Парижі, Лондоні, Мадриді та інших містах Європи пройшли акції на підтримку палестинців. Їхні учасники закликали до припинення ударів Ізраїлю по Сектору Гази.
ВПС Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в Газі, у якій працювали ЗМІ

ВПС Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в Газі, у якій працювали ЗМІ 15.05.2021

У будівлі, де розташовувалися офіси агенції Associated Press та катарської телекомпанії "Аль-Джазіра", розміщувалася також розвідка ХАМАС, стверджує армія Ізраїлю. Людей евакуювали за годину до авіаудару.
Правозахисники звинуватили Ізраїль в апартеїді палестинців

Правозахисники звинуватили Ізраїль в апартеїді палестинців 27.04.2021

Human Rights Watch закидає уряду Ізраїля проведення політики апартеїду відносно палестинців та арабської меншини країни.

Прокуратура МКС почала розслідування щодо дій Ізраїлю на палестинських територях

Прокуратура МКС почала розслідування щодо дій Ізраїлю на палестинських територях 03.03.2021

Прокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі проводитиме розслідування подій, які сталися на палестинських територіях після 13 червня 2014 року.
ФРН і Франція закликали Ізраїль відмовитися від анексії Йорданської долини

ФРН і Франція закликали Ізраїль відмовитися від анексії Йорданської долини 19.06.2020

Глави МЗС двох країн попередили, що анексія палестинських територій лише посилить конфлікт на Близькому Сході. Вони заявили, що анексія йорданської долини стане порушенням норм міжнародного права.
Аббас заявив про кінець домовленостей із США й Ізраїлем

Аббас заявив про кінець домовленостей із США й Ізраїлем 20.05.2020

Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про припинення всіх домовленостей з Ізраїлем та США. Так він відреагував на плани Ізраїлю анексувати частину територій на Західному березі річки Йордан.
Берлін проти порівняння дій Ізраїлю з анексією Криму

Берлін проти порівняння дій Ізраїлю з анексією Криму 15.05.2020

Плани Ізраїлю анексувати частину Палестинських територій суперечать міжнародному праву. Однак порівнювати це з анексією Криму Росією не варто, вважає глава МЗС ФРН.
Нетаньяху анонсував відновлення будівництва поселень у Східному Єрусалимі

Нетаньяху анонсував відновлення будівництва поселень у Східному Єрусалимі 20.02.2020

Оголошені прем'єром Ізраїлю плани можуть остаточно зруйнувати перспективи врегулювання палестинсько-ізраільского конфлікту.
ЄС відкидає мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестинських територій

ЄС відкидає мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестинських територій 04.02.2020

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розкритикував запропонований Дональдом Трампом мирний план з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Боррель заявив, що той не відповідає міжнародним домовленостям.
Лідер палестинців погрожує розривом відносин з Ізраїлем і США через угоду століття

Лідер палестинців погрожує розривом відносин з Ізраїлем і США через "угоду століття" 01.02.2020

Махмуд Аббас погрожує розірвати усі відносини з Ізраїлем і США, в тому числі й безпекові. Таким чином він відреагував на запропоновану Дональдом Трампом "угоду століття" для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту.
Реакція світу на угоду століття Трампа: від схвалення до жаху

Реакція світу на "угоду століття" Трампа: від схвалення до "жаху" 29.01.2020

Реакції на запропонований мирний план Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту розділилися. У ЄС пообіцяли його вивчити, а в Палестині та Ірані - розкритикували.
Інші статті