Палестинські території

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Нерозв'язаний конфлікт між ізраїльтянами та палестинцями перебуває у центрі кризової ситуації на Близькому Сході. Палестинці прагнуть мати власну незалежну державу на окупованих Ізраїлем територіях.
До Палестинських територій належать Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим та Сектор Гази. У листопаді 2012 року Генеральна Асамблея ООН надала Палестині статус спостерігача без членства.
Махмуд Аббас погрожує розірвати усі відносини з Ізраїлем і США, в тому числі й безпекові. Таким чином він відреагував на запропоновану Дональдом Трампом "угоду століття" для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту.