Палеонтологи відкрили в Кенії гігантського предка сучасних левів

Палеонтологи, які працюють у Кенії, повідомили у четвер, 18 квітня, про відкриття гігантського предка сучасних левів, інформує AFP. Знайдений екземпляр жив у африканській саванні 23 мільйони років тому, важив близько 1500 кілограмів і був одним із найбільших м'ясоїдних ссавців, кажуть дослідники.

Команда вчених виявила нижню щелепу, зуби і кістки древнього левоподібного звіра, якого охрестили Simbakubwa kutokaafrika, що на мові суахілі означає "великий африканський лев", повідомляє видання The Journal of Vertebrate Paleontology.

Порівняння розмірів древнього лева з сучасною людиною

"Зважаючи на масивні зуби, сімбакубва являв собою великого хижака, значно більшого за сучасного лева та, ймовірно, більшого за полярного ведмедя", - зазначив член команди палеонтологів Метью Борс із університету Огайо. "Великий африканський лев" жив на території сучасної Кенії у епоху міоцену, яка вважається ключовим періодом у еволюції м'ясоїдних ссавців. Рештки сімбакубви були знайдені кілька десятиліть тому, однак донині вважалося, що вони належать іншій тварині.

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