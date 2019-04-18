Палеонтологи відкрили в Кенії гігантського предка сучасних левів

Хижак, який жив у Африці 23 мільйони років тому, мав масивні ікла і важив до 1500 кілограмів. Вчені припускають, що розмірами він міг навіть переважати полярного ведмедя.
Палеонтологи, які працюють у Кенії, повідомили у четвер, 18 квітня, про відкриття гігантського предка сучасних левів, інформує AFP. Знайдений екземпляр жив у африканській саванні 23 мільйони років тому, важив близько 1500 кілограмів і був одним із найбільших м'ясоїдних ссавців, кажуть дослідники.
Команда вчених виявила нижню щелепу, зуби і кістки древнього левоподібного звіра, якого охрестили Simbakubwa kutokaafrika, що на мові суахілі означає "великий африканський лев", повідомляє видання The Journal of Vertebrate Paleontology.
"Зважаючи на масивні зуби, сімбакубва являв собою великого хижака, значно більшого за сучасного лева та, ймовірно, більшого за полярного ведмедя", - зазначив член команди палеонтологів Метью Борс із університету Огайо. "Великий африканський лев" жив на території сучасної Кенії у епоху міоцену, яка вважається ключовим періодом у еволюції м'ясоїдних ссавців. Рештки сімбакубви були знайдені кілька десятиліть тому, однак донині вважалося, що вони належать іншій тварині.
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