 Палає собор Паризької Богоматері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Палає собор Паризької Богоматері

У соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спровокувати ремонті роботи в соборі, повідомляють французькі ЗМІ.

Нотр-Дам де Парі

Нотр-Дам де Парі

Частина даху собору Паризької Богоматері охоплена вогнем, з даху будівлі валує густий дим. Верхня частина споруди загорілась ввечері у понеділок, 15 квітня.

За даними агенції новин AFP, пожежа могла спалахнути під час проведення ремонтних робіт у соборі.

У поліції Парижа поки що ніяк не прокоментували можливі причини інциденту.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.  

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