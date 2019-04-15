Палає собор Паризької Богоматері

Частина даху собору Паризької Богоматері охоплена вогнем, з даху будівлі валує густий дим. Верхня частина споруди загорілась ввечері у понеділок, 15 квітня.

За даними агенції новин AFP, пожежа могла спалахнути під час проведення ремонтних робіт у соборі.

У поліції Парижа поки що ніяк не прокоментували можливі причини інциденту.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.