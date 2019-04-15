Палає собор Паризької Богоматері

У соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спровокувати ремонті роботи в соборі, повідомляють французькі ЗМІ.
Частина даху собору Паризької Богоматері охоплена вогнем, з даху будівлі валує густий дим. Верхня частина споруди загорілась ввечері у понеділок, 15 квітня.
За даними агенції новин AFP, пожежа могла спалахнути під час проведення ремонтних робіт у соборі.
У поліції Парижа поки що ніяк не прокоментували можливі причини інциденту.
Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.
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