 Палата представників США обмежила військові повноваження Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

Палата представників США обмежила військові повноваження Трампа

Палатою представників Конгресу США ухвалено резолюцію, що обмежує повноваження Дональда Трампа у військовій сфері.

Капітолій - будівля Конгресу США у Вашингтоні

Капітолій - будівля Конгресу США у Вашингтоні

Ввечері четверга, 9 січня, Палата представників Конгресу США більшістю голосів ухвалила резолюцію, що обмежує військові повноваження американського президента Дональда Трампа щодо Ірану. Ця резолюція наказує Трампу припинити військові дії з Іраном, якщо Конгрес не дасть на це спеціального дозволу чи США не зіткнуться з "невідворотнім збройним нападом".

Водночас, ухвалений документ не є законом і не буде спрямований президенту на підпис, якщо його підтримає Сенат.

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Про намір обмежити повноваження Трампа у військовій сфері 5 січня заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона наголосила, що авіаудар, здійснений за наказом Трампа в Багдаді, внаслідок якого був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані, поставив під загрозу американських військовослужбовців та дипломатів, а також загрожує серйозною ескалацією у відносинах з Іраном. В Конгресі занепокоєні, що такі дії адміністрація Трампа здійснила без консультацій з ним. 

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. У ніч на 8 січня Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції.  

Після цього Трамп заявив, що не відповідатиме на іранську атаку збройним шляхом, а запровадить проти Тегерану нові економічні санкції. Також постійна представниця США в ООН заявила про готовність Вашингтона до переговорів з Тегераном без жодних попередніх умов.

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    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

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    Автор: Фолькер Ваґенер


DW.COM

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

А чи йому це взагалі дозволено? Дональд Трамп так би мовити позбавив російську розвідку роботи й сам розповів росіянам, що його спецслужби знають про ІД. Але це не перший президент США, що опинився в епіцентрі скандалу. (18.05.2017)  

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