Палата представників США вперше підтримала резолюцію щодо імпічменту Трампа

Члени Палати представників Конгресу США у четвер, 31 жовтня, підтримали пакет правил розслідування в рамках підготовки до процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

"За" ухвалення резолюції щодо відповідного пакету проголосували 232 члена Палати представників, 196 конгресменів висловилися "проти". Серед них були усі представники Республіканської партії США та двоє консервативних членів Демократичної партії.

Рішення нижньої палати парламенту США є першим формальним рішенням, яке підтримує проведення розслідування, ініційованого раніше демократами. Завдяки ухваленому рішенню відтепер демократи зможуть влаштовувати публічні слухання нинішніх та колишніх посадовців, пов'язаних із Трампом. Раніше вони проводили ці слухання виключно за закритими дверима.

Утім, нинішнє рішення поки що не є стартом процедури імпічменту. Лише після завершення розслідування Палата представників має голосувати щодо того, чи рекомендувати Дональда Трампа усунути з посади президента США, чи ні. Якщо до цього дійде, то остаточне рішення буде за Сенатом, більшість у якому контролюють республіканці.

Сам Трамп вже відреагував на голосування у Палаті представників. "Найбільше полювання на відьом в американській історії!" - написав він на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера, призупинивши виплату Україні схваленої раніше Конгресом військової допомоги. Трамп відкидає звинувачення.