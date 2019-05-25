 Палата представників США блокує продаж зброї на Близький Схід | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Палата представників США блокує продаж зброї на Близький Схід

Конгресмени проголосували проти угод із продажу озброєнь Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії. Дональд Трамп обіцяв накласти вето на це рішення.

Палата представників США

Палата представників США

Палата представників Сполучених Штатів Америки виступила проти угод із продажу озброєнь на загальну суму 8,1 мільярда доларів, які адміністрація Дональда Трампа мала намір укласти з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Йорданією. Відповідні три резолюції були ухвалені в середу, 17 липня. Наступним кроком стане відправлення документів на підпис президенту. Однак, раніше Трамп заявляв, що накладе на них вето.

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У травні держсекретар США Майк Помпео розпорядився схвалити продаж озброєнь Йорданії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Саудівської Аравії на суму більше восьми мільярдів доларів. Йдеться про 22 поставки зброї "з метою стримування агресії Ірану і розбудови партнерського потенціалу самооборони".

Рішення про продаж зброї було ухвалене без згоди з Конгресом згідно зі статтею 36 закону про контроль над експортом озброєнь. Вона дозволяє президенту США "в разі екстреної необхідності" термінового укладення угоди з експорту озброєнь в інтересах національної безпеки зробити це без узгодження з Конгресом.

Конгресмени-демократи тоді розкритикували рішення Помпео, назвавши його зловживанням повноваженнями. Саме ці поставки тепер намагається блокувати Палата представників, контрольована демократами.

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