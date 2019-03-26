Палата представників Конгресу США не подолала вето Трампа

Палата представників Конгресу США у вівторок, 26 березня, не змогла подолалати вето президента Дональда Трампа на резолюцію, що блокувала запровадження надзвичайного стану на південному кордоні країни. За подолання вето віддали свої голоси 248 конгресменів, проти - 181. Отже, Палаті представників забракло 38 голосів, щоб досягнути необхідної для подолання президентського вето більшості в дві третини голосів.

Нагадаємо, що Конгрес США відмовився надати гроші на зведення огорожі на американсько-мексиканському кордоні, яку планує звести Дональд Трамп. Тому 15 лютого глава Білого дому оголосив надзвичайний стан у країні, щоб отримати фінансування на зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Це дозволить йому спрямувати на загорожу додаткові 3,6 мільярда доларів.

14 березня Сенат США схвалив резолюцію щодо припинення у країні надзвичайного стану, яка до того пройшла голосування у Палаті представників Конгресу. Наступного дня Трамп наклав на неї вето - це вето на рішення Конгресу стало першим, яке Трамп наклав з часу початку свого президентства.

Трамп заявляє, що за допомогою муру на кордоні з Мексикою планує боротися з такими явищами, як нелегальна міграція до США, організована злочинність та наркоторгівля. Тим часом до кордону між Мексикою та США наближається ще один кількатисячний караван мігрантів з низки країн Латинської Америки.