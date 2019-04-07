Палата лордів розгляне відтермінування Brexit

Палата лордів британського парламенту розгляне на засіданні у понеділок, 8 квітня, законопроект про відстрочку виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (Brexit). У разі цього схвалення законопроекту перами, Палата громад отримає повноваження визначати термін перенесення дати Brexit, передає агенція новин dpa.

Раніше цей законопроект пройшов за процедурою прискореного розгляду всі три читання в нижній палаті британського парламенту. Схвалення цього законопроекту в фінальному читанні Палатою громад відбулося 3 квітня. Мета законопроекту - уникнути виходу Британії з ЄС 12 квітня без угоди.

5 квітня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що має намір попросити Брюссель відкласти Brexit до 30 червня. Водночас Мей припустила, що Brexit може статися і раніше, якщо парламент Великобританії врешті схвалить її угоду з Брюсселем щодо виходу з ЄС.

Наразі датою, коли Великобританія перестане бути членом Євросоюзу, визначено 12 квітня. На початку квітня голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Великобританії з Європейського Союзу не буде відтерміновано, якщо британський парламент не схвалить угоду про Brexit до 12 квітня.