 Палата лордів остаточно схвалила закон про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Новини

Палата лордів остаточно схвалила закон про Brexit

Закон про вихід Великобританії з ЄС було затверджено Палатою лордів і тепер він чекає на підпис британської королеви Єлизавети ІІ.

Палата лордів парламенту Великобританії під час ухвалення закону про Brexit

Палата лордів парламенту Великобританії під час ухвалення закону про Brexit

Палата лордів парламенту Великобританії підтримала ухвалений раніше у Палаті громад законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу, уможлививши таким чином завершення процедури Brexit найближчим часом. Відповідне рішення британські законодавці ухвалили у середу, 22 січня.

Британський міністр у справах Brexit Стівен Барклі написав у Twitter про завершення останнього етапу роботи парламенту на законом та зазначив, що тепер документ очікує на підпис королеви Єлизавети ІІ.

"Тепер його буде скеровано королеві для того, щоб отримати королівську згоду", - написав Барклі. Він додав, що таким чином парламентарі й уряд продовжують перебувати на шляху до виконання обіцянки вийти з Європейського Союзу до 31 січня.

Ухвалення закону відбулося попри спротив Палати лордів, яка вимагала ухвалити документ із власними поправками, які зокрема передбачали гарантування права громадян ЄС, що проживають у Великобританії, перебувати на її території після Brexit. Втім Палата громад відмовилася схвалити ці правки і Палата лордів була вимушена погодитися на попередню версію законопроєкту, ухвалену Палатою громад 9 січня.

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Також угода між Лондоном та Брюсселем про вихід з ЄС, яка була затверджена ухваленим британськими парламентарями законом, має бути ратифікована Європарламентом. Очікується, що це відбудеться на засіданні законодавчого органу Євросоюзу 29 січня.

Закінчення Brexit до 31 січня було перевиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися у грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Водночас законопроєкт про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу королівства з ЄС, тому на Лондон і Брюссель очікують подальші переговори з врегулювання торговельних відносин. На це буде виділений перехідний період в 11 місяців.

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